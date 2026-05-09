Xbox Mode już dostępny w Windows 11, ale lepiej go nie włączaj

Microsoft udostępnił użytkownikom Windowsa 11 specjalny tryb Xbox Mode. Jeśli chciałeś z niego skorzystać, to lepiej porzuć te plany. Szczególnie jeśli masz więcej niż jeden monitor.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:49
Xbox Mode to tryb, który ma działać mniej więcej jak Steam Big Picture. Odpala się na pełnym ekranie i ma dawać na komputerach wrażenie użytkowania konsoli. Powstał specjalnie z myślą o handheldach, czy osobach, które podłączyły PC-ta do telewizora, ale można go też włączyć na zwykłych desktopach. Problem w tym, że już na starcie powoduje problemy.

Xbox Mode bez obsługi kilku monitorów

Okazuje się, że Xbox Mode nie obsługuje kilku monitorów, które coraz częściej są dzisiaj standardem dla użytkowników komputerów stacjonarnych. Włączenie go sprawi, że tryb zobaczymy tylko na głównym monitorze, co samo w sobie nie byłoby jeszcze takim problemem. Rzecz w tym, że pozostałe ekrany będą wyświetlać... czarny obraz.

Można się spierać, że skoro Xbox Mode ma dawać wrażenie użytkowania konsoli, to obsługa jednego monitora nie jest zaskakująca. Jednak w erze, gdzie coraz więcej osób korzysta z dwóch, trzech, a czasami nawet i czterech ekranów jest to wręcz szokujące, że Microsoft nie zadbał o taki szczegół. Nie po to użytkownicy komputerów mają dodatkowe monitory, aby nie mogli z nich korzystać.

Pozostaje mieć nadzieję, że firma z Redmond poprawi to w kolejnych aktualizacjach. Wspominany Steam Big Picture nie powoduje takich problemów.

Źródła zdjęć: aileenchik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Windows Central