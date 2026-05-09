Unia szykuje nowy wymóg. Chce nam zabrać prywatność

Na stronie Parlamentu Europejskiego pojawiła się praca, która bierze pod lupę programy typu VPN. Możemy w niej przeczytać, że są one zagrożeniem dla systemów weryfikacji wieku użytkowników Internetu, bo pozwalają je omijać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ochrona dzieci w internecie jest priorytetem, a nowe przepisy wprowadzają wymóg minimalnego wieku dla dostępu do niektórych usług. czytamy na profilu Parlamentu Europejskiego na X.

VPN-y pod lupą Unii Europejskiej

Autorzy pracy zwracają uwagę, że chociaż VPN-y służą do poprawy kwestii prywatności w sieci, to jednocześnie są coraz częściej używane do obchodzenia różnych wymogów, w tym tych związanych z weryfikacją wieku.

Odnotowano znaczny wzrost liczby wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wykorzystywanych do omijania internetowych metod weryfikacji wieku w krajach, w których zostały one wprowadzone na mocy prawa. czytamy w pracy.

W dalszej części autorzy domagają się wprowadzenia regulacji, które wyeliminowałyby problem obchodzenia systemów weryfikacji wieku za pomocą VPN-ów. Przyznają, że byłoby to pewnego rodzaju zagrożenie dla anonimowości i ochrony danych w sieci, ale jednocześnie uważają, że jest to kwestia, z którą Unia Europejska musi się zmierzyć.

Jedna z propozycji zakłada, aby aplikacje typu VPN również były objęte wymogiem weryfikacji wieku użytkowników. Takie podejście nie spodobało się między innymi Fundacji Otwarty Dialog, która zajmuje się ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności.

Niepokojąca zmiana narracji: sieci VPN – od dawna uznawane za narzędzia służące ochronie prywatności, umożliwiające dostęp do informacji oraz zapewniające bezpieczeństwo aktywistom i dziennikarzom – nagle zaczęto przedstawiać jako „zagrożenie”, a nie jako zabezpieczenie praw podstawowych. napisała Lyudmyla Kozlovska, szefowa Fundacji Otwarty Dialog.