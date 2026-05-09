Unia szykuje nowy wymóg. Chce nam zabrać prywatność
Unia Europejska bierze pod lupę VPN-y. Urzędnicy i politycy domagają się nowego wymogu, który sprawi, że korzystanie z nich wcale nie będzie takie prywatne i anonimowe.
Na stronie Parlamentu Europejskiego pojawiła się praca, która bierze pod lupę programy typu VPN. Możemy w niej przeczytać, że są one zagrożeniem dla systemów weryfikacji wieku użytkowników Internetu, bo pozwalają je omijać.
Ochrona dzieci w internecie jest priorytetem, a nowe przepisy wprowadzają wymóg minimalnego wieku dla dostępu do niektórych usług.
VPN-y pod lupą Unii Europejskiej
Autorzy pracy zwracają uwagę, że chociaż VPN-y służą do poprawy kwestii prywatności w sieci, to jednocześnie są coraz częściej używane do obchodzenia różnych wymogów, w tym tych związanych z weryfikacją wieku.
Odnotowano znaczny wzrost liczby wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wykorzystywanych do omijania internetowych metod weryfikacji wieku w krajach, w których zostały one wprowadzone na mocy prawa.
W dalszej części autorzy domagają się wprowadzenia regulacji, które wyeliminowałyby problem obchodzenia systemów weryfikacji wieku za pomocą VPN-ów. Przyznają, że byłoby to pewnego rodzaju zagrożenie dla anonimowości i ochrony danych w sieci, ale jednocześnie uważają, że jest to kwestia, z którą Unia Europejska musi się zmierzyć.
Jedna z propozycji zakłada, aby aplikacje typu VPN również były objęte wymogiem weryfikacji wieku użytkowników. Takie podejście nie spodobało się między innymi Fundacji Otwarty Dialog, która zajmuje się ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności.
Niepokojąca zmiana narracji: sieci VPN – od dawna uznawane za narzędzia służące ochronie prywatności, umożliwiające dostęp do informacji oraz zapewniające bezpieczeństwo aktywistom i dziennikarzom – nagle zaczęto przedstawiać jako „zagrożenie”, a nie jako zabezpieczenie praw podstawowych.
Z kolei Charles Guillemet z portfela kryptowalut Ledger zauważa, że VPN-y często wymagają płatnej subskrypcji, więc nie są kupowane przez nieletnich. Nawet użytkownicy platformy X dodali informacje kontekstowe do wpisu Parlamentu Europejskiego, w którym zwracają uwagę, że żadne badania nie wskazują na coraz częstsze wykorzystywanie VPN-ów do omijania systemów weryfikacji wieku. Aż 82,1 proc. użytkowników ma stosować je w związku z ochroną przed innymi zagrożeniami w sieci.