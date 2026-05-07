Promocja w Canal+. Sportowy pakiet dostaniesz o 64% taniej

Tańszy dostęp do sportu

Promocja dotyczy pakietu Canal+ Super Sport w serwisie streamingowym. Od 7 do 10 maja można go wykupić za 25 złotych miesięcznie. Taka cena obowiązuje przez trzy kolejne miesiące. Standardowy koszt tego dostępu wynosi 69 złotych. Oznacza to obniżkę o blisko 64 procent względem ceny regularnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zniżka uwzględnia rabat w wysokości 5 złotych za zgody marketingowe. Po upływie trzech promocyjnych miesięcy opłata wraca do standardowych 69 złotych. Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Najniższa cena tego pakietu z ostatnich 30 dni przed obniżką również wynosiła 69 złotych miesięcznie.

Końcówka sezonu w niższej cenie

Wykupienie abonamentu pozwala na śledzenie wielu rozgrywek piłkarskich. Pakiet zapewnia dostęp do meczów UEFA Champions League oraz angielskiej Premier League. Obejmuje też spotkania polskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy. Widzowie zobaczą również wybrane starcia hiszpańskiej LaLiga EA Sports. Pozwala to na obserwowanie ostatecznych rozstrzygnięć na koniec obecnego sezonu.

Obniżka ceny zbiega się w czasie z niedzielnym meczem FC Barcelony z Realem Madryt. Spotkanie odbędzie się 10 maja o godzinie 21:00 na stadionie Spotify Camp Nou. Transmisja będzie dostępna w kanałach telewizyjnych Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Mecz pojawi się także w serwisie streamingowym nadawcy. Przedmeczowe studio wystartuje o godzinie 19:30.

Ważne starcie w Hiszpanii

Mecz dwóch hiszpańskich klubów ma duże znaczenie dla układu tabeli. FC Barcelona zajmuje pierwsze miejsce i ma 88 punktów po 34 kolejkach. Real Madryt jest drugi ze stratą 11 punktów. Ostatnie spotkania obu drużyn kończyły się ich wygranymi. Gospodarze pokonali niedawno Osasunę 2:1 po golu Roberta Lewandowskiego. Goście z Madrytu wygrali natomiast z Espanyolem po trafieniach Viníciusa Júniora.

Niedzielna wygrana gospodarzy zapewni im 29. tytuł mistrza kraju. Dla samego Lewandowskiego może to być jeden z ostatnich takich meczów. Jego kontrakt z katalońskim klubem wygasa z końcem czerwca bieżącego roku.