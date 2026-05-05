Telewizja i VoD

Apple TV z najbardziej tajemniczym serialem maja. 10 mega odcinków

Apple TV raczy swoich użytkowników coraz to nowszymi premierami. I co najważniejsze, wszystkie one trzymają dość wysoki poziom. "Maximum Pleasure Guaranteed" to jedna z ciekawszych majowych propozycji platformy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:07
"Maksymalna przyjemność gwarantowana" od Apple TV

Już sam tytuł stanowi pewną obietnicę, i to konkretną. Mroczny komediowy thriller z udziałem nagrodzonej Emmą, Tatianą Maslany może chwycić za serce nawet najbardziej wymagających widzów. Jeśli dodamy do tego postać głównej bohaterki to mamy przepis na sukces. Tatiana Maslany to jedna z najzdolniejszych kanadyjskich aktorek, która posiada polskie korzenie. A serial? To szalona opowieść o świeżo rozwiedzionej Pauli (Maslany), która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, scamu internetowego oraz morderstwa. Już to jedno zdanie daje nam gwarancję jednego - serial nie pozostawi nas obojętnymi. Nie ma się co dziwić, z takim tytułem intryguje niemal każdego. 

10 odcinków dobrej rozrywki

Pierwszy sezon serialu "Maksymalna przyjemność gwarantowana" zadebiutuje globalnie na Apple TV, a pierwsze dwa odcinki zostaną wyemitowane w środę, 20 maja 2026. Kolejne będą pojawiały się na platformie w każdą środę, aż do 15 lipca. Apple TV udostępniło właśnie zwiastun - i trzeba przyznać, że jest on sam w sobie dość tajemniczy i nie zdradza zbyt wielu szczegółów fabuły. Ale dostajemy to co najważniejsze - ogólny zarys intrygi. 

Tatianie Maslany ("Orphan Black", "The Monkey") partneruje Jake Johnson ("Mythic Quest", "New Girl"). Do obsady dołączył także Brandon Flynn ("13 powodów") i Marley Bartlett ("Biały lotos"). 

Serial pochodzący z Apple Studios, został napisany i wyprodukowany przez twórcę i showrunnera Rosena ("Sugar", "Hunters"), a wyreżyserowany przez Davida Gordona Greena. 

