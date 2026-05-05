Noszą sztuczne wąsy i to działa. Absurd goni absurd

Co prawda w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje prawo, które zabrania korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16. roku życia, ale samo potwierdzenie wieku jest już wymagane, aby zablokować dostęp do szkodliwych treści. Szkoda, że działa. Aż 30 proc. osób przed 16. urodzinami obchodzi system, często z pomocą samych rodziców.

Sztuczny wąs i pomoc rodziców

Z przeprowadzonego badania wynika, że aż 32 proc. dzieci w wieku 9-16 lat obchodzi zabezpieczenia związane z dostępem do mediów społecznościowych. Najczęściej wpisują po prostu nieprawdziwą datę urodzenia. Czasami korzystają też z urządzeń lub dowodów innych, dorosłych osób, aby przejść weryfikację.

Jedna z metod weryfikacji pozwala na zeskanowanie swojego zdjęcia, aby system sam oszacował wieku. Tutaj młodzież przyznaje, że zdarza im się korzystać z losowych fotografii w Internecie.

Czasami zakładają też fałszywe wąsy, aby system myślał, że są starsi niż w rzeczywistości. Badania pokazują, że tego typu mechanizmy są całkiem skuteczne do szacowania wieku, ale głównie wśród osób dorosłych. Natomiast nie najlepiej radzą sobie ze zdjęciami nastolatków.

Jedną z aplikacji, która wymaga weryfikacji wieku (inaczej ogranicza niektóre funkcje) jest Discord. To właśnie tam można cały proces przeprowadzić za pomocą zdjęcia. Niedawny wyciek danych wykazał, że baza pełna jest fotografii modeli 3D, często postaci z gier.

Na popularności zyskują też VPN-y, dzięki którym połączenie pochodzi z innego kraju, gdzie ograniczeń nie ma. Coraz więcej polityków zauważa, że jest to ogromny problem.

W stanie Utah wprowadzono już zakaz korzystania z VPN-ów. Problem w tym, że twórcy tego prawda założyli, że strony internetowe są w stanie nie tylko wykryć, że ktoś korzysta z wirtualnej sieci prywatnej, ale też podać jego prawdziwą lokalizację. Nie są. Mogą najwyżej blokować znane adresy IP popularnych usług, ale te ciągle się zmieniają, więc to walka z wiatrakami.

Zakaz również w Polsce

To o tyle ważne, że podobny zakaz chce wprowadzić również Polska. Żeby był skuteczny, konieczne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu weryfikacji wieku. Swoją aplikację stworzyła już Unia Europejska. Jest ona dostępna za darmo i w modelu open-source. Może działać samoistnie lub zostać zintegrowana z cyfrowymi portfelami tożsamości, np. mObywatelem.