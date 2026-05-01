Meta nagrywała sytuacje intymne. Wpadła, więc zwolniła 1108 osób

Po skandale z 2022 roku z ChatGPT, teraz nawywijała Meta, właściciel Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa. Szykanowania taniej siły roboczej z Kenii ciąg dalszy.


PATRYCJA KORBA (KORBA) 18:03
Sama znów w centrum uwagi — kenijska firma w opałach

Sama to ta sama firma, która w 2022 roku dostawała ogrom toksycznych treści z ChatGPT i dokumentowała ich wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, płacąc im niej niż 2 dolary dziennie. Mówiono wówczas o patologii i nieludzkim traktowaniu pracowników z krajów rozwijających się. Meta najwyraźniej postanowiła spróbować tego samego.

Tym razem w ruch poszły okulary Ray-Ban Meta i próbki treści z nich, które potem tania siła robocza z Nairobi miała otagować dla sztucznej inteligencji. Jak się okazało, był tam ogrom prywatnych, wrażliwych danych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ostrza do skrobaka STANLEY 0-28-510
Ostrza do skrobaka STANLEY 0-28-510
0 zł
19.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.97 zł
Żyłka MIKADO Dreamline Feeder 0.24 mm / 150 m Camouflage
Żyłka MIKADO Dreamline Feeder 0.24 mm / 150 m Camouflage
0 zł
21.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 21.49 zł
Baterie PR41 EVERACTIVE Ultrasonic 312 (6 szt.)
Baterie PR41 EVERACTIVE Ultrasonic 312 (6 szt.)
0 zł
9.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9.99 zł
Advertisement

W okularach rejestrowano informacje bankowe, prywatne rozmowy, ludzi nagich w łazienkach i intymne spotkania.

- relacjonują pracownicy Sama

A Meta na to... a to ich zwolnijmy

Dokładnie tak, firma nie ustosunkowała się do tego, że uczy swoją sztuczną inteligencję na prywatnych nagraniach ze smart okularów. Zamiast tego rozwiązała kontrakt z firmą Sama i 1108 osób trafiło na bruk.

Podwykonawca nie miał żadnych sygnałów, że jego praca nie spełnia standardów Meta. No ale skoro nagle wydało się, Meta jest obrażona i tyle.

 

Źródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock
Źródła tekstu: TechSpot, oprac. wł