DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:38
Unia chce weryfikacji wieku internautów. Rozwiązanie jest gotowe

Komisja Europejska otwarcie zarekomendowała państwo członkowskim wdrożenie aplikacji do weryfikacji wieku w Internecie. Ta została stworzona przez UE i udostępniana jest w modelu open-source. Celem jest ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami w sieci.

Weryfikacja wieku w Internecie

Jednym z nadrzędnych celów Unii Europejskiej, w trakcie prac nad aplikacją, było zminimalizowanie danych, które są udostępniane platformom cyfrowym. Dlatego też rozwiązanie nie przekazuje im żadnych szczegółowych informacji. Nawet dokładna data urodzenia użytkownika pozostanie dla nich tajemnicą. Platformy internetowe dowiedzą się jedynie, czy dany użytkownik spełnia wymóg wieku, czyli dostaną odpowiedź tak lub nie.

Komisja rekomenduje, aby każde państwo członkowskie do końca 2026 roku wprowadziło weryfikację wieku użytkowników. Chociaż nie ma obowiązku korzystania z europejskiej aplikacji, to jednak Unia zaleca, aby właśnie ona stała się podstawowym narzędziem. Apka może działać na różnych urządzenia i to zarówno jako osoba aplikacja, jak i element cyfrowego portfela tożsamości, np. mObywatela.

Skuteczna weryfikacja wieku, zapewniająca ochronę prywatności, to kolejny element układanki, którego ukończenie jest coraz bliższe, ponieważ dążymy do stworzenia przestrzeni internetowej, w której nasze dzieci będą bezpieczne i będą miały możliwość korzystania z niej w pozytywny i odpowiedzialny sposób, bez ograniczania praw osób dorosłych.

powiedziała Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

Co ważne, aplikacja jest już technicznie gotowa. Pierwsze państwa (m.in. Francja, Dania, Grecja, Włochy, Hiszpania, Cypr oraz Irlandia) już zapowiedziały, że zamierzają ją zintegrować ze swoimi systemami. Aplikacja ma być w pełni bezpieczna. Korzysta z kryptograficznych dowodów typu zero-knowledge (dowody z wiedzą zerową), więc nawet nie da się połączyć użytkownika między różnymi platformami.

Platformy internetowe mogą łatwo korzystać z naszej aplikacji do weryfikacji wieku, więc nie ma już więcej wymówek.

skomentowała sprawę Ursula von der Leyen.

Chociaż Unia nie wymaga od państw stosowania jednej aplikacji, to pozwoliłoby to stworzyć spójny ekosystem. Tym samym można się spodziewać, że większość krajów zdecyduje się na taki krok.

Źródła zdjęć: LCV / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Register