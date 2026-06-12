Pukają do drzwi Polaków. Mają misternie ułożony plan
Oszustwa finansowe mogą przybierać rozmaite oblicza. Nieznany mężczyzna przyszedł do mieszkania 84-latki i przekazał jej, że należy jej się 26 tys. euro z tytułu "ubezpieczenia po zmarłym mężu". Aby otrzymać pieniądze, kobieta musiała spełnić tylko jeden warunek.
Wypłata pieniędzy z ubezpieczenia
Całe zdarzenie miało miejsce w Płońsku. Nieznajomy mężczyzna, który zapukał do mieszkania kobiety, okazał się osobą nieuczciwą. Przekazał jej wieści, że przysługuje jej wypłata 26 tysięcy euro po zmarłym mężu. Wyjaśnił jednak, że aby przekazanie całej kwoty było możliwe, musi ona najpierw wnieść opłatę w wysokości 6 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła mężczyźnie, który sprawiał wrażenie osoby, wykonującej obowiązki służbowe i przekazała mu opłatę w gotówce.
Banknoty pochodziły z gry planszowej
Mężczyzna wręczył 84-latce plik banknotów, które miały stanowić równowartość obiecanych pieniędzy i zaraz po tym opuścił jej mieszkanie. Kobieta przyjrzała się banknotom nieco dokładniej, dopiero po wyjściu nieznajomego. Okazało się, że mężczyzna wręczył jej plik banknotów różnych walut, jakie wykorzystuje się w popularnych planszówkach.
Policja ostrzega, że sprawcy coraz częściej wykorzystują nasze zaufanie, działają spokojnie i przestawiają nam historie, które faktycznie mogą wydawać się logiczne. Ryzykownym jest jednak wpuszczanie do mieszkań nieznajomych osób, a już tym bardziej przekazywanie im pieniędzy. Jeśli dostaniemy zaskakującą informację o przysługujących nam środkach z ubezpieczenia, lepiej skonsultujmy całą sprawę z rodziną, sąsiadami lub bezpośrednio z instytucją, na którą powołuje się rozmówca.