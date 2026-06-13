Nowy Fallout i Elder Scrolls szybciej? Padła ważna deklaracja
To może być początek końca długiego czekania na ulubione serie gier. Nowa szefowa Xbox miała ostatnio ważny komunikat do przekazania w sprawie nowych odsłon wyczekiwanych serii, jak Fallout czy Elder Scrolls.
Koniec czekania dekady lat na kolejne części gier
Jak donosi The Information, obecna szefowa Xboxa, Asha Sharma, planuje zapewnić dodatkowe fundusze dla rozwijania swoich najbardziej popularnych serii gier, które miałyby trafić do m.in. Bethesda Game Studios i Halo Studios. W ten sposób prace nad kolejnymi odsłonami gier takich, jak Fallout, Elder Scrolls i Halo trwałyby znacznie krócej, a nowe części pojawiałyby się w mniejszych odstępach czasowych.
Dla przykładu minęło już ponad 8 lat odkąd Bethesda zapowiedziała The Elder Scrolls 6 i nadal na horyzoncie nie rysuje się żadna konkretna data wydania, choć branża spodziewa się tego między 2027 a 2029 rokiem, co dałoby nam 16-18 lat odstępu od czasu Skyrima...
Takie założenia wydają się słuszne, ale z drugiej strony Sharma zapowiadała także "reset" marki i wygląda na to, że mogą ucierpieć niektóre studia, a szczególnie te, którym nie udało się stworzyć w ostatnim czasie hitów.