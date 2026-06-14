Fotowoltaika – wolność czy nowe uzależnienie?

Fotowoltaika. Jak to działa?

Za produkcję energii odpowiadają panele fotowoltaiczne oparte o elementy światłoczułe. Pojedynczy panel daje około 40–50 V napięcia stałego z różną mocą – powiedzmy około 500 W (zależy od zastosowanego panelu). Natężenie prądu wynosi zatem w teorii jakieś 10 A. Jak widać na pierwszy rzut oka, parametry te różnią się od prądu z gniazdka choćby tym, że panele dają prąd stały, a gniazdko – przemienny. Żeby te parametry zsynchronizować ze sobą, potrzebne jest urządzenie zwane falownikiem (inwerterem).

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Falownik spełnia kilka zadań w instalacji – przede wszystkim zamienia napięcie stałe uzyskiwane przez panele na przemienne. Przykładowa instalacja może mieć 8 paneli (500 W każdy) połączonych szeregowo — daje zatem około 300 — 400 V prądu stałego (8 × 40 - 50 V — w zależności od parametrów paneli). Taka instalacja ma też szczytową wydajność 4 kWp.

Falownik zamienia je na 230 V prądu przemiennego i wpuszcza do sieci domowej lub – w przypadku systemów on-grid – przesyła do operatora, który za niego płaci. Falownik kontroluje też bank energii: w zależności od sytuacji albo uzupełnia w nim energię, albo z niego czerpie.

Tutaj warto wspomnieć o sprawności panelu. Często w specyfikacji można odczytać, że dany panel ma np. 22 lub 23% sprawności. Co to oznacza? Gdy na 1 metr kwadratowy pada około 1000 W energii słonecznej, a panel produkuje 220 W to jego sprawność wynosi 22%. Na parametr ten wpływają jeszcze takie czynniki jak temperatura (im wyższa tym panel mniej wydajny), zabrudzenia, cień np. drzew, orientacja (najlepiej, żeby panele były skierowane na południe) i kąt (zazwyczaj w Polsce około 30 stopni).

Różne typy instalacji

Możesz mieć instalację off-grid, on-grid lub obie jednocześnie. Pierwsza może być całkowicie odcięta od sieci operatora – pozwala zatem kompletnie się uniezależnić, choć nie do końca. Problemem są miesiące zimowe; tylko odpowiednio duża liczba paneli rozmieszczonych pionowo (np. jako przęsła płotu) pozwala uzyskać odrobinę energii, gdyż ustawienie pionowe zmniejsza straty przy niskim kącie padania słońca.

Druga opcja, czyli on-grid, pozwala sprzedawać nadwyżki do sieci energetycznej lub z niej czerpać – jeśli instalacja nie jest wyposażona w bank energii. Systemy on-grid mogą być dość zwodnicze. Na przykład w programie „Mój Prąd” opartym na rozliczeniu net billing tak naprawdę instalacja nie zapewnia pełnej niezależności prosumenta. Dlaczego? Dlatego, że gdy operator wyłączy prąd, nasza instalacja przestaje działać. Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa – gdyby fotowoltaika wysyłała prąd do sieci, ekipa naprawcza dostawcy mogłaby być narażona na porażenie. Nie jest zatem możliwa ingerencja w instalacje już wykonane i nieposiadające trybu wyspowego. Tryb ten jest dostępny nie we wszystkich inwerterach, dlatego decyzję o zainstalowaniu falownika z certyfikowanym trybem wyspowym najlepiej podjąć przy zakładaniu nowej instalacji.

System mieszany (off-grid + on-grid)

Można też zbudować sieć mieszaną. Gdy w sieci znajduje się napięcie, system pracuje w trybie on-grid: zasila dom, a nadwyżki gromadzi w banku energii. Gdy bank zostanie napełniony, nadwyżka wysyłana jest do sieci. W przypadku awarii i nagłego odcięcia prądu z ulicy falownik przechodzi w tryb wyspowy (off-grid) i korzysta z paneli oraz zmagazynowanej energii, zasilając dom bez przerwy.

Net-metering i net-billing, czyli jak rozliczasz się z operatorem

Sposób rozliczania nadwyżek energii z siecią ma ogromny wpływ na opłacalność (lub nieopłacalność) całej instalacji. W Polsce obowiązywały dotąd dwa różne systemy, a ich zmiana w 2022 roku znacząco odbiła się na strategii doboru i użytkowania fotowoltaiki. Do tego ciągłe zmiany w programach takich jak „Mój Prąd”, których nazwa wprowadza w błąd, sprawiają, że ci, którzy się nie znają – nie mają pojęcia, co wybierają. Znany mi jest przykład elektryka troszkę starszego ode mnie, który podczas rozmowy ze mną nie potrafił odróżnić systemu on-grid od off-grid.

Sieć jako wirtualny magazyn energii

System net-metering obowiązywał w Polsce do marca 2022 roku i był bardzo korzystny dla prosumentów. Działał jak wirtualny bank energii – oddana do sieci energia była „zapisywana na koncie”, a następnie można ją było odebrać z powrotem w stosunku 1:0,8 (dla instalacji do 10 kWp). Oznaczało to, że za każde 10 kWh wysłanych do sieci latem można było zimą odebrać 8 kWh. Sieć energetyczna pełniła funkcję darmowego magazynu, a nadwyżki letnie równoważyły niedobory zimowe. Przy net-meteringu opłacało się przewymiarować instalację – im więcej produkowałeś latem, tym więcej mogłeś odebrać w miesiącach zimowych. Przykładowo – instalacja znajomego z panelami o mocy 8 kWp potrafi mu do dziś wyprodukować około 40–50 kWh energii dziennie, z czego część oczywiście zużywa, a część wysyła do sieci. Rachunki w rozliczeniu rocznym, które płaci, wynoszą około 200 zł.

Prima aprilisowy net-biling

Od 1 kwietnia 2022 roku nowe instalacje rozliczane są w systemie net-billing. Zamiast „oddawać” energię do sieci i odbierać ją później, prosument sprzedaje nadwyżki po cenie hurtowej (giełdowej), która jest znacznie niższa od ceny detalicznej. Nadwyżki, które trafiają do operatora, ten odsprzedaje ze swoją dużo większą marżą.

Przykłady mówią same za siebie: jeszcze w styczniu 2025 r. operatorzy płacili nawet 48 gr/kWh, ale już w marcu tego roku stawki spadły do 18 gr/kWh. Czerwiec 2025 był rekordowo zły – ceny spadły do 13 gr/kWh. A kwiecień 2026 pobił ten rekord – również 13 gr/kWh. Tymczasem cena zakupu 1 kWh z sieci wzrosła do ok. 1,10 zł. Oznacza to, że sprzedajesz za grosze, a płacisz jak za zboże. Proporcja wynosi ponad 1:8 – to przykład współczesnego, chciwego złodziejstwa w białych rękawiczkach.

Ta zmiana miała bezpośredni wpływ na strategię doboru instalacji. Przy net-billingu przewymiarowanie instalacji przestaje się opłacać, bo nadwyżki są źle wyceniane. Zamiast tego liczy się autokonsumpcja, czyli zużycie wyprodukowanego prądu na bieżąco. Warto zatem:

dobierać moc instalacji do rzeczywistego zużycia – bez dużych nadwyżek,

inwestować w bank energii, który pozwoli przesuwać zużycie na wieczór,

sterować pracą energochłonnych urządzeń (zmywarka, pralka, ładowanie auta) na godziny szczytowej produkcji.

Krótko mówiąc: net-metering premiował dużą produkcję, net-billing premiuje mądre zużycie. To jednak nie koniec problemów.

Pułapki rynku fotowoltaicznego – na co uważać?

Boom na fotowoltaikę przyciągnął nie tylko rzetelnych instalatorów, ale też firmy nastawione wyłącznie na szybki zysk. Klient kupujący instalację zazwyczaj robi to raz w życiu i nie ma punktu odniesienia – to idealna sytuacja dla nieuczciwych sprzedawców. Poza tym większość kupujących nie ma wiedzy na temat tego typu instalacji albo zwyczajnie nie ma czasu, by tym się zająć. W końcu nie każdy musi się znać na wszystkim.

Zawyżanie cen instalacji . Klient otrzymuje dotację w wysokości kilku tysięcy złotych, a firma dolicza tę kwotę do całości. Znane są przypadki zainstalowania systemu za 60 tys. złotych, gdzie koszt wszystkich komponentów wynosił maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych – bez magazynu energii.

. Klient otrzymuje dotację w wysokości kilku tysięcy złotych, a firma dolicza tę kwotę do całości. Znane są przypadki zainstalowania systemu za 60 tys. złotych, gdzie koszt wszystkich komponentów wynosił maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych – bez magazynu energii. Podmiana sprzętu . W dokumentacji sprzęt świetny można by powiedzieć legendarny, a na dachu ląduje tani śmietnik (zamiennik).

. W dokumentacji sprzęt świetny można by powiedzieć legendarny, a na dachu ląduje tani śmietnik (zamiennik). Nierealne obietnice zwrotu z inwestycji. Przy obecnych stawkach wypłacanych przez operatorów to bajka o żelaznym wilku. Zwrot może nastąpić za kilkanaście lat – a jeśli rząd i operatorzy będą wpadać na kolejne „ciekawe pomysły”, może nie nastąpić nigdy.

To tylko przykłady nieuczciwych praktyk. Nie każda wysoka cena oznacza jednak oszustwo – w rzetelnej ofercie może być uwzględniony projekt elektryczny i budowlany, okablowanie, konstrukcja, zabezpieczenia, praca na dachu, zgłoszenia do operatora sieci, odbiory, a także gwarancja i serwis. Uczciwa firma nie będzie poganiać ani zniechęcać do porównania ofert. Jeśli z czymś takim się spotykamy, to jest to dla nasz sygnał ostrzegawczy.

Można też posprawdzać ceny z oferty, z tymi, które są w sieci. W sumie trochę poświęconego czasu, a daje ogólny obraz kosztów związanych ze sprzętem. Warto też pokusić się o sprawdzenie faktycznego zapotrzebowania na energię w domu i dobrać odpowiedni sprzęt by był sprawny i wydajny.

Do tego dochodzi kontrowersyjny projekt rozporządzenia zakładający zdalne sterowanie instalacją przez operatora. Po co? Choćby wpływanie na instalacje w momencie, gdy prosument chce zużyć energię we własnym zakresie. Jeśli taki projekt zostanie wdrożony, to cofniemy się o kilkadziesiąt lat w rozwoju. Mówiono „komuno wróć” i wygląda na to, że może wrócić.