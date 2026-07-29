Microsoft nadal traci pieniądze. Kolejne podwyżki to kwestia czasu

Jak zapowiadano wcześniej, już od 1 sierpnia 2026 ceny konsol Xbox Series X wzrosną o 150 dolarów, a Xbox Series S o 100 lub 150 dolarów - zależnie od pojemności. To skok o około 379-569 złotych. Microsoft tłumaczy decyzję ponad 2,5-krotnym wzrostem cen pamięci DRAM i NAND, a do jesieni 2027 roku spodziewa się kolejnego podwojenia kosztów.

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Następna generacja Xboksów też jest zagrożona

Jednak nawet tak duża podwyżka może nie wystarczyć. Zagraniczna redakcja Windows Central twierdzi, że w przypadku ostatnich partii Xbox Series X i S strata Microsoftu wynosiła około 150 dolarów na każdym urządzeniu. Według anonimowych źródeł, nawet po wejściu nowych cen konsole nadal mają być sprzedawane poniżej kosztów produkcji.

Informacje te znajdują potwierdzenie w danych rynkowych. Według TrendForce tylko w pierwszym kwartale 2026 roku kontraktowe ceny DRAM wzrosły o 90-95%, a NAND o 55-60%. W kolejnym kwartale podrożały odpowiednio o dalsze 58-63% oraz 70-75%. Powodem jest ogromne zapotrzebowanie centrów danych i producentów sprzętu do AI, którzy przejmują znaczną część dostępnych mocy produkcyjnych.

Problemy te mogą wpłynąć na Projekt Helix, czyli następcę obecnych Xboksów. Microsoft zapowiedział, że urządzenie uruchomi gry konsolowe i pecetowe, ale nigdy oficjalnie nie potwierdził obecności Steama. Dane z Xbox Ally pokazują, że około 75% właścicieli sprzętu korzysta z Game Passa. Wśród pozostałych użytkowników tylko 2% osób, które wcześniej nie posiadały konsoli Xbox, kupiło coś w pecetowym sklepie Microsoftu. Większość prawdopodobnie wybrała Steama lub EPIC Games Store.