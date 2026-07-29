Sprzęt

Microsoft nadal traci pieniądze. Kolejne podwyżki to kwestia czasu

Szaleństwo na sztuczną inteligencję daje się we znaki nie tylko na rynku PC, ale również konsol. Problemy mają nawet tacy giganci jak Microsoft.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:13
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Microsoft nadal traci pieniądze. Kolejne podwyżki to kwestia czasu
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Jak zapowiadano wcześniej, już od 1 sierpnia 2026 ceny konsol Xbox Series X wzrosną o 150 dolarów, a Xbox Series S o 100 lub 150 dolarów - zależnie od pojemności. To skok o około 379-569 złotych. Microsoft tłumaczy decyzję ponad 2,5-krotnym wzrostem cen pamięci DRAM i NAND, a do jesieni 2027 roku spodziewa się kolejnego podwojenia kosztów.

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Następna generacja Xboksów też jest zagrożona

Jednak nawet tak duża podwyżka może nie wystarczyć. Zagraniczna redakcja Windows Central twierdzi, że w przypadku ostatnich partii Xbox Series X i S strata Microsoftu wynosiła około 150 dolarów na każdym urządzeniu. Według anonimowych źródeł, nawet po wejściu nowych cen konsole nadal mają być sprzedawane poniżej kosztów produkcji.

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Informacje te znajdują potwierdzenie w danych rynkowych. Według TrendForce tylko w pierwszym kwartale 2026 roku kontraktowe ceny DRAM wzrosły o 90-95%, a NAND o 55-60%. W kolejnym kwartale podrożały odpowiednio o dalsze 58-63% oraz 70-75%. Powodem jest ogromne zapotrzebowanie centrów danych i producentów sprzętu do AI, którzy przejmują znaczną część dostępnych mocy produkcyjnych.

Problemy te mogą wpłynąć na Projekt Helix, czyli następcę obecnych Xboksów. Microsoft zapowiedział, że urządzenie uruchomi gry konsolowe i pecetowe, ale nigdy oficjalnie nie potwierdził obecności Steama. Dane z Xbox Ally pokazują, że około 75% właścicieli sprzętu korzysta z Game Passa. Wśród pozostałych użytkowników tylko 2% osób, które wcześniej nie posiadały konsoli Xbox, kupiło coś w pecetowym sklepie Microsoftu. Większość prawdopodobnie wybrała Steama lub EPIC Games Store.

Dla Microsoftu rachunek jest prosty. Firma nie może dopłacać setek dolarów do konsoli, jeżeli jej właściciele będą później kupować gry głównie u konkurencji. Projekt Helix może więc otrzymać ograniczony dostęp do zewnętrznych sklepów, wymagać dodatkowego abonamentu albo trafić na rynek jako drogi PC do salonu. W przeciwnym razie nowy Xbox skończy jako mocniejsza i droższa odpowiedź na Steam Machine.

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telepolis
Microsoft Xbox xbox series x Xbox Series S DRAM konsola do gier
Źródła zdjęć: Shutterstock / vfhnb12
Źródła tekstu: Windows Central, TrendForce, Wccftech, Oprac. własne