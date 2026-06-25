Microsoft znowu podnosi ceny. Konsole mocno podrożeją
Sytuacja na rynku elektroniki wygląda coraz żałośniej. Nawet kilkuletnie podzespoły PC, laptopy, tablety, smartfony i konsole kosztują coraz więcej.
Zaledwie chwilę temu pisaliśmy o potężnej podwyżce cen u Apple, a teraz przyszła pora na Microsoft. Tym razem poszkodowani będą fani cyfrowej rozrywki na konsolach, bo drożeje zarówno podstawowy Xbox Series S, jak i wyżej pozycjonowany, mocniejszy Xbox Series X. Powód? Szaleństwo na sztuczną inteligencję, które wymiotło z rynku pamięci DRAM i NAND.
Mowa o skoku aż o 379-565 złotych. Znika też wersja 2 TB
Amerykanie poinformowali oficjalnie, że Xbox Series X we wszystkich wersjach drożeje o 150 dolarów, a dodatkowo z rynku znika wariant z SSD o pojemności 2 TB. W przypadku Xbox Series S podwyżka to 100 dolarów dla modelu 512 GB i 150 dolarów dla 1 TB. Mowa więc o kwotach 379-565 złotych, ale nie wiemy jakie będą finalne MSRP w Polsce - rodzimy oddział firmy nie wydał jeszcze komunikatu.
Trzeba przypomnieć, że to już trzecia podwyżka od czasu premiery w 2020 roku - poprzednie były w maju i październiku 2025. Początkowo Xbox Series S można było kupić za 299 dolarów, a Xbox Series X za 449 dolarów. Teraz będzie to kolejno 499 i 749 dolarów. To z pewnością nie poprawi sytuacji Microsoftu w tej generacji, gdzie Sony zdaje radzić sobie znacznie lepiej.
Kiedy ceny elektroniki w końcu spadną? Zapewne nigdy. Podobnie jak w przypadku pandemii można co najwyżej liczyć na to, że przestaną rosnąć. Giganci jak Amazon, Google, OpenAI i inni cały czas budują kolejne i powiększają obecne centra danych. To sprawia, że najwięksi producenci pamięci - Samsung, SK hynix czy Micron - sprzedają wszystko co wyprodukują i to w wyższych cenach niż dla rynku konsumenckiego.