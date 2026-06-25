Apple podnosi ceny niemal wszystkiego. Polacy będą płakać

Apple długo broniło się przed gwałtownymi podwyżkami cen, zamiast tego wycofując wybrane modele, ale nawet gigant z Cupertino nie jest w stanie dłużej ignorować sytuacji na rynku pamięci DRAM i NAND. Firma podnosi sugerowane ceny niemal wszystkich MacBooków, iPadów i innych swoich urządzeń, a zmiany wchodzą w życie na całym świecie - również w Polsce.

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Mówimy o podwyżkach nawet o 500 dolarów na sztuce

Krok ten nie jest niespodzianką, bo Tim Cook sugerował niedawno w rozmowie z redakcą The Wall Street Journal, że Apple próbowało chronić klientów przed rosnącymi kosztami, ale sytuacja stała się nie do utrzymania. Innymi słowy, firma przez pewien czas brała część uderzenia na siebie, korzystając m.in. ze zgromadzonych zapasów i silnej pozycji negocjacyjnej, ale nie jest to już możliwe. Tak wyglądają nowe MSRP:

MacBook Pro 14": 1999 zamiast 1699 dolarów

1999 zamiast 1699 dolarów MacBook Pro 16": 2999 zamiast 2499 dolarów

2999 zamiast 2499 dolarów MacBook Air: 1299 zamiast 1099 dolarów

1299 zamiast 1099 dolarów iPad: 449 zamiast 349 dolarów

449 zamiast 349 dolarów iPad Air: 749 zamiast 599 dolarów

749 zamiast 599 dolarów iPad Mini : 599 zamiast 499 dolarów

: 599 zamiast 499 dolarów iPad Pro 11": 1199 zamiast 999 dolarów

1199 zamiast 999 dolarów iPad Pro 13": 1499 zamiast 1299 dolarów

1499 zamiast 1299 dolarów iMac: 1499 zamiast 1299 dolarów

1499 zamiast 1299 dolarów Mac Studio (M4 Max): 2499 zamiast 1999 dolarów

2499 zamiast 1999 dolarów HomePod: 349 zamiast 299 dolarów

349 zamiast 299 dolarów HomePod Mini: 129 zamiast 99 dolarów

129 zamiast 99 dolarów Apple TV 4K: 199 zamiast 129 dolarów

199 zamiast 129 dolarów Vision Pro: 3699 zamiast 3499 dolarów

Oczywiście zmiany są już widoczne też w przypadku polskich cen. Przykładowo budżetowy MacBook Neo startuje teraz od 3499 złotych, najtańszy MacBook Air to wydatek 6499 złotych, a uboższa wersja przystawki Apple TV 4K to 999 złotych. To nie są kosmetyczne różnice.