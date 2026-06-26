Valve chciałoby obniżyć cenę Steam Machine, ale nie może

Steam Machine zostało przyjęta przez wielu graczy krótkim komentarzem: "zbyt drogo". Cena na poziomie 4389 złotych za podstawową wersję stawia urządzenie Valve wyżej niż PlayStation 5 Pro, co od razu wywołało pytania o sens zakupu sprzętu mającego łączyć wygodę konsoli z biblioteką Steam. Zwłaszcza, gdy dostajemy gorszą wydajność niż w sprzęcie Sony.

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Wielu graczy domaga się "gołej", tańszej wersji

Jak tłumaczy Valve w rozmowie z Digital Foundry, problemem nie jest chęć sztucznego podbicia ceny. Pierre-Loup Griffais przekonuje, że firma nie ma interesu w utrzymywaniu sprzętu na wysokim poziomie cenowym. Steam Machine ma być przede wszystkim sposobem na mocniejsze związanie graczy z ich platformą, więc z perspektywy Valve im taniej, tym lepiej.

Kłopot w tym, że obecnie komponenty jak pamięć RAM i nośniki SSD są pieruńsko drogie. To właśnie ich ceny mają najmocniej wpływać na końcową wycenę Steam Machine. Yazan Aldehayyat z Valve studzi jednak oczekiwania i przyznaje, że firma nie jest optymistycznie nastawiona do szybkiego spadku cen podzespołów, bo popyt centrów AI jest zbyt duża.