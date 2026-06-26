Sprzęt

Hammer szuka testerów w terenie. Rusza program „Architekci pancerności”

Hammer chce jeszcze lepiej dopasować swoje urządzenia do realnych warunków pracy. Dlatego uruchamia nowy program dla użytkowników, którzy nie oszczędzają sprzętu. Do projektu można zgłaszać się tylko przez ograniczony czas.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:30
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Hammer szuka testerów w terenie. Rusza program „Architekci pancerności”
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Testy tam, gdzie sprzęt naprawdę pracuje

Nowa inicjatywa o nazwie "Architekci pancerności" to próba oddania głosu osobom, które na co dzień korzystają z wytrzymałych telefonów i innych urządzeń mobilnych. Marka Hammer celuje w użytkowników pracujących w trudnych, często nieprzewidywalnych warunkach.

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Chodzi między innymi o osoby działające w terenie, w budownictwie, przemyśle czy służbach. Program jest też otwarty dla miłośników outdooru, którzy regularnie sprawdzają sprzęt w wymagającym środowisku.

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Użytkownicy pomogą projektować sprzęt

Wybrani uczestnicy programu nie będą jedynie biernymi testerami. Ich zadaniem będzie aktywne sprawdzanie urządzeń w codziennych sytuacjach oraz dzielenie się uwagami.

Hammer szuka testerów w terenie. Rusza program „Architekci pancerności”

Hammer chce poznać, które funkcje są rzeczywiście przydatne, a które wymagają poprawy. Liczą się też opinie dotyczące konstrukcji, ergonomii oraz odporności urządzeń. Zebrane wnioski mają realnie wpłynąć na rozwój kolejnych produktów. Producent chce oprzeć rozwój sprzętu na praktycznych doświadczeniach, a nie wyłącznie na testach laboratoryjnych.

Jak się zgłosić do programu?

Nabór do „Architektów pancerności” już trwa, ale jest ograniczony czasowo. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić do 10 lipca 2026 roku.

Hammer szuka testerów w terenie. Rusza program „Architekci pancerności”

Po zakończeniu rekrutacji firma przeanalizuje wszystkie zgłoszenia i wybierze grupę osób, które przejdą do kolejnych etapów programu. To właśnie oni otrzymają możliwość testowania sprzętu jeszcze przed jego premierą lub na etapie rozwoju.

Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalny formularz, który jest dostępny pod tym adresem.

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Źródła zdjęć: mPTech
Źródła tekstu: mPTech