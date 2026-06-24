Fintech

Zwija się kolejna giełda krypto. Binance gasi światło 1 lipca

Mamy złe wieści dla fanów cyfrowych walut. Jedna z większych, wygodniejszych i lepiej rozpoznawalnych platform niemal w całości ogranicza swoje usługi.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:37
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Zwija się kolejna giełda krypto. Binance gasi światło 1 lipca
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Binance rozesłało do polskich użytkowników ważny komunikat dotyczący dalszego działania platformy. Firma poinformowała, że Binance Poland (ani żaden inny podmiot z grupy) nie uzyskało licencji MiCA. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2026 roku polska spółka nie będzie mogła przyjmować nowych klientów, a dostępne usługi zostaną mocno ograniczone.

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Dotychczasowe aktywa nie zostaną zamrożone

Giełda zapewnia, że środki obecnych użytkowników pozostaną dostępne do wypłaty także po 1 lipca 2026 roku. Dotyczy to zarówno kryptowalut, jak i złotówek oraz euro. Firma sugeruje przy tym, by użytkownicy przenieśli aktywa do własnego portfela albo do innego dostawcy usług krypto.

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Największe zmiany obejmą handel. Nie będzie można składać nowych zleceń Spot, zaś zlecenia otwarte przed 1 lipca 2026 pozostaną aktywne przez 48 godzin, po czym zostaną automatycznie anulowane. Tego samego dnia wyłączone zostaną boty tradingowe. Binance Convert również zostanie ograniczone - nowe zlecenia przestaną być dostępne, a aktywne zostaną anulowane. Dostępna ma pozostać wyłącznie sprzedaż w ramach Convert do PLN, EUR i USDC. Handel Margin także zostanie przycięty, bez możliwości składania nowych zleceń i zaciągania nowych pożyczek.

Ograniczenia dotkną również produktów pasywnych. Nie będzie można uruchamiać nowych subskrypcji w Simple Earn, stakingu ETH i SOL, Soft Stakingu, On-Chain Yield, Pool Savings czy Cloud Mining. W zależności od produktu środki mają wracać na konto Spot lub Funding, razem z naliczonymi nagrodami, choć w części przypadków proces może potrwać dłużej ze względu na okres wykupu. RWUSD zostanie automatycznie zamienione na USDC i przekazane na konto Spot. Binance Pool przestanie być dostępny, a użytkownicy koparek powinni odłączyć urządzenia przed 1 lipca, bo po tej dacie nagrody nie będą już dystrybuowane.

To jednak nie koniec. Zmiany obejmą też Binance Pay, Launchpool, Launchpad, API oraz P2P. Od 1 lipca 2026 nowe przelewy i płatności przez Binance Pay nie będą już możliwe, a przelewy cykliczne zostaną anulowane.

To jeszcze nie koniec, ale lepiej się już ewakuować

Binance podkreśla, że nadal stara się o zezwolenie MiCA, które pozwoliłoby świadczyć usługi związane z kryptoaktywami w Europie zgodnie z nowymi regulacjami. Na ten moment polscy użytkownicy powinni jednak potraktować harmonogram poważnie. Nie ma tutaj mowy o żadnym oszustwie, a giełda informuje o wszystkim z wyprzedzeniem, ale widać wyraźnie, że pełnoprawna platforma handlowa zmienia się w narzędzie służące głównie do zamykania pozycji i wypłaty aktywów.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Binance, Oprac. własne