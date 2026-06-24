Zwija się kolejna giełda krypto. Binance gasi światło 1 lipca

Binance rozesłało do polskich użytkowników ważny komunikat dotyczący dalszego działania platformy. Firma poinformowała, że Binance Poland (ani żaden inny podmiot z grupy) nie uzyskało licencji MiCA. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2026 roku polska spółka nie będzie mogła przyjmować nowych klientów, a dostępne usługi zostaną mocno ograniczone.

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Dotychczasowe aktywa nie zostaną zamrożone

Giełda zapewnia, że środki obecnych użytkowników pozostaną dostępne do wypłaty także po 1 lipca 2026 roku. Dotyczy to zarówno kryptowalut, jak i złotówek oraz euro. Firma sugeruje przy tym, by użytkownicy przenieśli aktywa do własnego portfela albo do innego dostawcy usług krypto.

Największe zmiany obejmą handel. Nie będzie można składać nowych zleceń Spot, zaś zlecenia otwarte przed 1 lipca 2026 pozostaną aktywne przez 48 godzin, po czym zostaną automatycznie anulowane. Tego samego dnia wyłączone zostaną boty tradingowe. Binance Convert również zostanie ograniczone - nowe zlecenia przestaną być dostępne, a aktywne zostaną anulowane. Dostępna ma pozostać wyłącznie sprzedaż w ramach Convert do PLN, EUR i USDC. Handel Margin także zostanie przycięty, bez możliwości składania nowych zleceń i zaciągania nowych pożyczek.

Ograniczenia dotkną również produktów pasywnych. Nie będzie można uruchamiać nowych subskrypcji w Simple Earn, stakingu ETH i SOL, Soft Stakingu, On-Chain Yield, Pool Savings czy Cloud Mining. W zależności od produktu środki mają wracać na konto Spot lub Funding, razem z naliczonymi nagrodami, choć w części przypadków proces może potrwać dłużej ze względu na okres wykupu. RWUSD zostanie automatycznie zamienione na USDC i przekazane na konto Spot. Binance Pool przestanie być dostępny, a użytkownicy koparek powinni odłączyć urządzenia przed 1 lipca, bo po tej dacie nagrody nie będą już dystrybuowane.

To jednak nie koniec. Zmiany obejmą też Binance Pay, Launchpool, Launchpad, API oraz P2P. Od 1 lipca 2026 nowe przelewy i płatności przez Binance Pay nie będą już możliwe, a przelewy cykliczne zostaną anulowane.

To jeszcze nie koniec, ale lepiej się już ewakuować