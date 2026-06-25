Conan Barbarzyńca w nowej odsłonie. Prime Video ma na niego pomysł

Conan Barbarzyńca. Widowisko dla dorosłych, czy film familijny?

Część z nas, z pewnością od razu robi się sceptyczna po usłyszeniu hasła "serial animowany", ale spokojnie - jeszcze nie ma powodów do zmartwień. Nazwisko jego twórcy - Genndy'ego Tartakovsky - gwarantuje widowisko pełne akcji i przemocy. To może być udane połączenie Samuraja Jacka, Laboratorium Dextera oraz Wojen Klonów. A biorąc pod uwagę, że Conan Barbarzyńca jest jednym z najlepszych filmów akcji tej dekady, to produkcja może okazać się sukcesem.

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Postać Conana ma już 94 lata i pierwotnie powstała na podstawie opowiadania Roberta Howarda z serii "Weird Tales" z 1932 roku. Kiedy trafił na ekrany w 1982 roku, z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej, momentalnie został okrzyknięty hitem. Obsadzony w roli Conana Jason Momoa w 2011 roku, również poradził sobie całkiem dobrze, ale rzecz jasna, nie przyćmił sukcesu Schwarzeneggera.

Nowy pomysł na Conana

Teraz na Conana mają nowy pomysł. Nie będzie aktora, który ma tym razem chwycić za miecz, ani też nie zobaczymy wyczerpujących wyczynów kaskaderskich, które stały się wręcz znakiem rozpoznawczym aktorów grających Conana Barbarzyńcę do tej pory. Seria oficjalnie zmienia format. Prime Video potwierdziło, że Conan powróci jako animowany serial telewizyjny. Projekt już wszedł w fazę realizacji, ale jeszcze nie ujawniono zbyt wielu szczegółów na jego temat. Teraz widzowie zastanawiają się, czy serial będzie skierowany tylko do dorosłej widowni. Bo jak inaczej poradzić sobie ze scenami walki, wątkiem miłosnym i pełnym nagości Conanie?