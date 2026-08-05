Masz takiego Samsunga? Szykuj się na zmiany

HDR+ jest przestarzały, oto HDR10+ ADVANCED

Samsung Electronics oraz platforma Prime Video ogłaszają wspólne wprowadzenie zupełnie nowego formatu obrazu: HDR10+ ADVANCED. Przynosi on dwie kluczowe nowości, które lepiej wykorzystują potencjał drzemiący w sprzęcie firmy Samsung.

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Intelligent Motion Smoothing (Inteligentne Wygładzanie Ruchu) analizuje sceny klatka po klatce i wprowadza unikalne metadane, które pozwalają telewizorowi na precyzyjną optymalizację przetwarzania płynności. A przekładając z technicznego na nasze, Samsung zyskuje właśnie dużą przewagę podczas oglądania dynamicznych transmisji sportowych (tych na Prime to akurat nie ma) czy filmów akcji. Jak podkreślają twórcy standardu, technologia ta zachowuje oryginalny, kinowy charakter produkcji, eliminując niepożądany „efekt opery mydlanej”, z którym borykały się starsze systemy interpolacji.

Druga ze zmian z jednej strony wykorzystuje drzemiący w najnowszych sprzętach potencjał, z drugiej zaś grubą kreską oddziela od nowego standardu użytkowników starszych urządzeń. Mowa o Enhanced Overall Brightness (Ulepszona Ogólna Jasność), standardzie, który z wykorzystaniem dynamicznych metadanych oraz mapowania tonów podbija jasność sceny, bez utraty detali w ciemniejszych, mrocznych sceneriach.

Jak już zdążył nas przyzwyczaić Samsung w komunikacji z ostatnich lat, wszystko dzieje się z wykorzystaniem rozwiązań SI, które implementowane są w nowych telewizorach, telefonach i tabletach producenta zarówno lokalnie (chipy NPU), jak i chmurowo (m.in. integracje z Gemini).

Komu, komu, bo idę do domu?

Zanim zabierzecie się aktualizacji oprogramowania w telewizorach i samej aplikacji Amazon Prime Video, czas na łyżkę dziegciu w tej beczce miodu. Chociaż wdrożenie standardu ruszyło globalnie w tym miesiącu, z nowego standardu skorzystają, na razie jedynie posiadacze telewizorów klasy premium, z najnowszej linii Samsunga na 2026 rok.

Koreański producent sprzętu już teraz zapowiada jednak, że technologia ta stanie się standardem w jego przyszłych modelach. Zapewne Samsung będzie ją też forsował w swoich telefonach i tabletach, z linią Galaxy S27 na czele.