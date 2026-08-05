Telewizja i VoD

Masz takiego Samsunga? Szykuj się na zmiany

Samsung i Prime Video głośno krzyczą - to nowa era obrazu. Kto skorzysta ze standardu HDR10+ ADVANCED? Potrzebny jest kluczowy parametr urządzenia.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 10:17
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Masz takiego Samsunga? Szykuj się na zmiany
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HDR+ jest przestarzały, oto HDR10+ ADVANCED

Samsung Electronics oraz platforma Prime Video ogłaszają wspólne wprowadzenie zupełnie nowego formatu obrazu: HDR10+ ADVANCED. Przynosi on dwie kluczowe nowości, które lepiej wykorzystują potencjał drzemiący w sprzęcie firmy Samsung.

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Masz takiego Samsunga? Szykuj się na zmiany

Intelligent Motion Smoothing (Inteligentne Wygładzanie Ruchu) analizuje sceny klatka po klatce i wprowadza unikalne metadane, które pozwalają telewizorowi na precyzyjną optymalizację przetwarzania płynności. A przekładając z technicznego na nasze, Samsung zyskuje właśnie dużą przewagę podczas oglądania dynamicznych transmisji sportowych (tych na Prime to akurat nie ma) czy filmów akcji. Jak podkreślają twórcy standardu, technologia ta zachowuje oryginalny, kinowy charakter produkcji, eliminując niepożądany „efekt opery mydlanej”, z którym borykały się starsze systemy interpolacji.

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Druga ze zmian z jednej strony wykorzystuje drzemiący w najnowszych sprzętach potencjał, z drugiej zaś grubą kreską oddziela od nowego standardu użytkowników starszych urządzeń.  Mowa o Enhanced Overall Brightness (Ulepszona Ogólna Jasność), standardzie, który z wykorzystaniem dynamicznych metadanych oraz mapowania tonów podbija jasność sceny, bez utraty detali w ciemniejszych, mrocznych sceneriach.

Jak już zdążył nas przyzwyczaić Samsung w komunikacji z ostatnich lat, wszystko dzieje się z wykorzystaniem rozwiązań SI, które implementowane są w nowych telewizorach, telefonach i tabletach producenta zarówno lokalnie (chipy NPU), jak i chmurowo (m.in. integracje z Gemini).

Komu, komu, bo idę do domu?

Zanim zabierzecie się aktualizacji oprogramowania w telewizorach i samej aplikacji Amazon Prime Video, czas na łyżkę dziegciu w tej beczce miodu. Chociaż wdrożenie standardu ruszyło globalnie w tym miesiącu, z nowego standardu skorzystają, na razie jedynie posiadacze telewizorów klasy premium, z najnowszej linii Samsunga na 2026 rok.

Koreański producent sprzętu już teraz zapowiada jednak, że technologia ta stanie się standardem w jego przyszłych modelach. Zapewne Samsung będzie ją też forsował w swoich telefonach i tabletach, z linią Galaxy S27 na czele.

Niewykluczone przy tym, że na wdrożenie HDR10+ ADVANCED zdecydują się też inni producenci - w przeciwieństwie do zamkniętego ekosystemu Dolby Vision, HDR10+ pozostaje standardem otwartym, wspieranym przez szeroki sojusz technologiczny. Obecnie jednak, poza inicjatorami projektu, brakuje wyraźnych deklaracji innych czołowych producentów sprzętu oraz wiodących dostawców treści.

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telepolis
amazon HDR samsung Prime Video HDR 10+ Advanced standardy obrazu
Źródła zdjęć: Samsung, Mieszko Zagańczyk / Telepolis
Źródła tekstu: Samsung, Prime Video, Broadband TV News, oprac. wł