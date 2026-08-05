Ukryta funkcja mObywatela. Każdy Polak powinien ją znać

Z pomocą ePłatności można opłacić zobowiązania finansowe wystawione przez urząd. Mogą to być podatek od nieruchomości, podatek rolny czy leśny. Płatność jest szybka, bezpieczna i realizowana z pomocą dobrze znanych narzędzi, w tym Blika.

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ePłatności gwarantują bezpieczeństwo i wygodę

Jak działają ePłatności? Gdy urząd wystawi zobowiązanie finansowe, użytkownik mObywatela otrzyma odpowiednią informację w aplikacji. Część danych zostanie automatycznie uzupełniona przez system, więc nie trzeba przepisywać numerów rachunków albo tytułów przelewów. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko popełnienia błędu. Płatność realizuje się z pomocą Blika, karty płatniczej, Apple Pay lub Google Pay, nie jest pobierana prowizja. Użytkownik może sprawdzić status płatności i pobrać jej potwierdzenie.

Dla płatnika oznacza to oszczędność czasu, bo nie musi wychodzić z domu, przemieszczać się do urzędu i np. stać w kolejce. Nie trzeba też dostosowywać się do godziny otwarcia urzędu – płatność można wykonać o każdej porze dnia i nocy. To nie tylko wygoda, ale też bezpieczeństwo, bo całość realizowana jest przez podmioty cieszące się zaufaniem. Nie trzeba się też zastanawiać, w której szufladzie wylądował kwitek z urzędu – wszystko jest pod ręką, w smartfonie.

Rozwiązanie jest dostępne w dużych i małych miejscowościach

Pojawia się pytanie: czy każdy może z tego skorzystać? Nie. Rozwiązanie ePłatności nie jest narzucane jednostkom samorządu, ale gminy powinny do niego dołączać, by uławiać życie swoim mieszkańcom. Z informacji, jakie pozyskał serwis Telepolis.pl, wynika, ze na taki ruch zdecydowało się już niemal 300 jednostek samorządowych. W tym gronie znaleźć można Warszawę, Łódź, Toruń, Gdańsk, Poznań, Gliwice czy Lublin.

Czy to oznacza, że narzędzie służy wyłącznie mieszkańcom dużych i największych miast? Zdecydowanie nie – usługi używają już m.in. Siechnice, Godziszów, Parzęczew czy Cybinka. Pod tym adresem można sprawdzić, czy Wasz urząd wdrożył już to rozwiązanie i w jakim zakresie. Warto dodać, że z ePłatności może już korzystać około 12,1 mln mieszkańców Polski.

Ministerstwo Cyfryzacji: popularność usługi rośnie

Czy ludzie rzeczywiście korzystają z narzędzia przygotowanego przez Centralny Ośrodek Informatyki we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Z informacji uzyskanych od tych podmiotów wynika, że tak. Do tej pory zrealizowano z jego pomocą ponad 1,41 mln transakcji o łącznej wartości przekraczającej 133,2 mln zł.