Na Apple iPhone 17 Pro odpalisz GTA 5. Potężny emulator

Potężne zaplecze sprzętowe przyniosło nowe możliwości

Chip A19 Pro zastosowany w iPhonie 17 Pro Max to niezwykle potężna jednostka, co szybko skłoniło entuzjastów do przeprowadzenia śmiałych eksperymentów. Jeden z nich postanowił sprawdzić, czy mobilny układ poradzi sobie z uruchomieniem kultowego Grand Theft Auto V. Odpowiedź brzmi: tak, ale o komfortowej rozgrywce można na razie całkowicie zapomnieć.

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Użytkownik platformy Reddit posługujący się pseudonimem „mertbaris01” dokonał rzeczy z pozoru niemożliwej - skutecznie uruchomił GTA V na swoim iPhonie 17 Pro Max. Nie wykorzystał on jednak oficjalnego portu gry (którego Rockstar Games nigdy nie wydało na urządzenia mobilne), lecz oparł się na skomplikowanym procesie emulacji.

Redditor mertbaris01 managed to get GTA 5 running on an iPhone 17 Pro Max through the XeniOS Xbox 360 Emulator, but I wouldn’t say that the experience is enjoyable.



Unable to cross 20FPS and dipping down to 12FPS while exploring on the helicopter suggests that there is tons of… pic.twitter.com/IM0mItgkiP — Omar Sohail (@omarsohail90) August 2, 2026

Kluczem do sukcesu okazał się XeniOS, czyli wciąż rozwijany emulator konsoli Xbox 360, przystosowany do działania w środowisku iOS. Zmuszenie warstwy emulacyjnej do odpalenia tak złożonej produkcji na telefonie to ogromny wyczyn. Czar jednak szybko pryska, gdy przyjrzymy się realnym wynikom wydajności.

Może nie slideshow, ale komfortowe granie to pieśń przyszłości

Mimo że najnowszy procesor A19 Pro zapewnia skok wydajności sięgający nawet 69 procent w stosunku do układów A17 Pro i A18 Pro, a sam smartfon został wyposażony w komorę parową znacząco poprawiającą system chłodzenia, płynność gry jest daleka od akceptowalnej. Tytuł uruchomiono w zaledwie w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. W takich warunkach licznik klatek wskazywał średnio od 19 do 20 fps.

Co gorsza, w momentach wymagających szybkiego renderowania większego obszaru, na przykład podczas podziwiania Los Santos z pokładu lecącego helikoptera, wydajność drastycznie spadała, osiągając pokaz slajdów na poziomie 12 klatek na sekundę. Dodatkowo pojawiły się doniesienia o silnym przegrzewaniu się samego urządzenia.

Kto wie, może osiemnastki podołają

Emulacja środowiska z zupełnie innej architektury "w locie" pożera olbrzymie zasoby obliczeniowe. Emulator XeniOS to fascynujący projekt, jednak wciąż potrzebuje potężnych optymalizacji i licznych aktualizacji ze strony twórców. Eksperci zaznaczają, że nawet gdyby poddać iPhone'a 17 Pro Max ekstremalnemu, zewnętrznemu chłodzeniu, nie przyniosłoby to zauważalnego przyrostu liczby klatek na sekundę.