Czemu nie ma Bloodborne na PC? Wypowiada się były szef PlayStation

On też chciałby wiedzieć, co jest grane

Shuhei Yoshida nie tak dawno temu stał jeszcze na czele marki PlayStation (Sony przesunęło go w 2019 na pozycję szefa działu gier indie). Yoshida jest graczem z krwi i kości, a więc często się w temacie gier wypowiadał. Jednym z jego najbardziej ulubionych tytułów był Bloodborne. I właśnie na temat tej gry wypowiadał się na wydarzeniu CEDEC w Japonii. Jego prelekcja dotyczyła gier, które zapadły mu w pamięć w trakcie jego 40-letniej kariery w Sony. Jednym z takich tytułów był Bloodborne. Oto, co miał do powiedzenia na temat gry:

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"Ta gra ma masę fanów na całym świecie i nadal nie ma [natywnej wersji] na PS5. PlayStation wydaje masę remasterów - dlaczego nie wydali akurat tej gry? Nie ma jej [też] na PC. Często ludzie mnie pytają, czemu jeszcze tego nikt nie zrobił? Jest to dla mnie totalna zagadka. Może zrobią to w przyszłości, ale [nie ma na to gwarancji]. Może zobaczymy jakąś edycję specjalną, ale [na dwoje babka wróżyła]. Jako ogromny fan gry, mam nadzieję, że zobaczymy [jej wznowienie].

Niestety jedyną wersją Bloodborne jaką wydano jest edycja na PS4 (można odpalić na PS5/Pro, ale z tym samym skutkiem). Na domiar złego, Sony ani From Software nie wydało żadnej łatki na PS4 Pro, a więc gra odpalona nawet na PS5 Pro ma ten sam nierówny framepacing. Nikt nie wprowadził ani 60 FPS, ani grafiki w 4K ani żadnego usprawnienia od momentu premiery w 2015 r.