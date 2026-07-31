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Pilny komunikat PKO BP. Będą problemy z płatnościami, w tym BLIK

PKO BP opublikował ważny komunikat dla wszystkich klientów banku. Muszą oni przygotować się na utrudnienia związane z płatnościami kartą oraz BLIKIEM.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:15
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Pilny komunikat PKO BP. Będą problemy z płatnościami, w tym BLIK
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PKO BP z przerwą techniczną

PKO BP informuje o planowanej przerwie technicznej, z powodu której pojawią się trudności w płatnościach kartą kredytową. Klienci banku muszą być na to przygotowani, bo inaczej mogą się mocno zdziwić.

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Prace zaplanowane zostały na 2 sierpnia 2026 roku. W tym czasie PKO Bank Polski będzie prowadził prace techniczne związane z kartami kredytowymi. W godzinach od 2:00 w nocy do 10:00 nad ranem nie będą możliwe płatności tymi kartami w internecie, w tym również z wykorzystaniem BLIKA. Nie będą też obsługiwane w serwisach internetowych banku, aplikacji mobilnej oraz infolinii - z wyjątkiem zastrzeżenia karty.

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Co ważne, transakcje będą działać stacjonarnie. Oznacza to, że klienci PKO BP bez problemu zapłacą za zakupy w sklepie oraz wypłacą pieniądze z bankomatu.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne