Pilny komunikat PKO BP. Będą problemy z płatnościami, w tym BLIK
PKO BP opublikował ważny komunikat dla wszystkich klientów banku. Muszą oni przygotować się na utrudnienia związane z płatnościami kartą oraz BLIKIEM.
PKO BP z przerwą techniczną
PKO BP informuje o planowanej przerwie technicznej, z powodu której pojawią się trudności w płatnościach kartą kredytową. Klienci banku muszą być na to przygotowani, bo inaczej mogą się mocno zdziwić.
Prace zaplanowane zostały na 2 sierpnia 2026 roku. W tym czasie PKO Bank Polski będzie prowadził prace techniczne związane z kartami kredytowymi. W godzinach od 2:00 w nocy do 10:00 nad ranem nie będą możliwe płatności tymi kartami w internecie, w tym również z wykorzystaniem BLIKA. Nie będą też obsługiwane w serwisach internetowych banku, aplikacji mobilnej oraz infolinii - z wyjątkiem zastrzeżenia karty.
Co ważne, transakcje będą działać stacjonarnie. Oznacza to, że klienci PKO BP bez problemu zapłacą za zakupy w sklepie oraz wypłacą pieniądze z bankomatu.