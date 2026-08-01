Listy przebojów są zalewane AI. Najwięksi chcą zrobić z tym porządek

A jednak nie wszędzie zależy na zalewaniu nas treściami AI

W dobie aplikacji do generowania muzyki typu Suno oraz wirtualnych zespołów generujących miliony odtworzeń albo i nawet sięgających szczytu list przebojów, przemysł muzyczny - choć często krytykowany, że szedł na łatwiznę - stara się postawić granice.

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Universal Music Group, Sony Music i Warner Music Group, czyli ogromne wytwórnie płytowe (potocznie zwane "majorsami") zaproponowały nowe zasady, które dotyczą piosenek wygenerowanych przez AI i możliwości ich włączenia do list przebojów. Oprócz większych koncernów, pod tą propozycją podpisało się znacznie więcej innych wytwórni.

Firmy reprezentujące przemysł muzyczny domagają się jasnej kategoryzacji utworów stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji (mają mieć łatwo widoczne etykiety na serwisach muzycznych). Ponadto chcą także zakazu pojawiania się tego typu piosenek na międzynarodowych listach przebojów.

Zakaz ten mógłby być jedynie zniesiony pod pewnymi konkretnymi warunkami - między innymi większość utworu ma być stworzona przez człowieka. Ta część nowych zasad nie jest dokładnie wyjaśniona i jest dość mglista, a przy okazji może być koniem trojańskim do kolejnych muzycznych machlojek i odnieść odwrotny skutek - znormalizować wykorzystanie AI.

Niemniej, nowa propozycja postuluje dodatkowo za tym, żeby utwory nie naruszały warunków świadczenia usług platform AI, które były wykorzystane do ich stworzenia. Co więcej, konkretny model musi przestrzegać praw autorskich i mieć zgodę oryginalnych artystów na używanie ich twórczości do trenowania. Ponadto taka piosenka nie może wywołać zastrzeżeń związanych z manipulacją usług streamingowych ani list przebojów.