Sprzęt

Biedronka zdradziła polską firmę. Izraelski SodaStream to nie jest

Biedronka przebiła Lidla. Sklep przyszykował promocję, która jest znacznie lepsza od największego konkurenta.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:12
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Biedronka zdradziła polską firmę. Izraelski SodaStream to nie jest
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Zaledwie wczoraj pisałem o nadchodzącej promocji Lidla na saturator marki Silvercrest. Cały zestaw z nabojem CO2 to koszt rzędu 198 zł, więc mniej niż standardowo trzeba zapłacić za urządzenia SodaStream czy Dafi. Jednak Biedronka postanowiła przebić tę ofertę.

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Saturator w Biedronce za 169 zł

Już za kilka dni (od czwartku 6 sierpnia) w Biedronce pojawi się saturator firmy Aquaphor. To estońska marka, która została założona przez Amerykanów. Od lat specjalizuje się w produkcji filtrów do wody, a od niedawna próbuje swoich sił również na rynku saturatorów.

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Biedronka zdradziła polską firmę. Izraelski SodaStream to nie jest

Czy oferta Biedronki się wyróżnia? Przede wszystkim ceną. Pełny zestaw składający się z saturatora, butelki o pojemności 1 litra oraz naboju CO2 to wydatek rzędu 169 zł. Jest więc znacznie taniej niż w przypadku nie tylko Dafi i SodaStream, ale również promocji Lidla.

Promocja rusza w czwartek 6 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia. Saturator w takiej cenie kupicie w sklepie internetowym Biedronka Home.

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. wł