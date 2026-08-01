Biedronka zdradziła polską firmę. Izraelski SodaStream to nie jest

Zaledwie wczoraj pisałem o nadchodzącej promocji Lidla na saturator marki Silvercrest. Cały zestaw z nabojem CO2 to koszt rzędu 198 zł, więc mniej niż standardowo trzeba zapłacić za urządzenia SodaStream czy Dafi. Jednak Biedronka postanowiła przebić tę ofertę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Saturator w Biedronce za 169 zł

Już za kilka dni (od czwartku 6 sierpnia) w Biedronce pojawi się saturator firmy Aquaphor. To estońska marka, która została założona przez Amerykanów. Od lat specjalizuje się w produkcji filtrów do wody, a od niedawna próbuje swoich sił również na rynku saturatorów.

Czy oferta Biedronki się wyróżnia? Przede wszystkim ceną. Pełny zestaw składający się z saturatora, butelki o pojemności 1 litra oraz naboju CO2 to wydatek rzędu 169 zł. Jest więc znacznie taniej niż w przypadku nie tylko Dafi i SodaStream, ale również promocji Lidla.