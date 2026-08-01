Biedronka zdradziła polską firmę. Izraelski SodaStream to nie jest
Biedronka przebiła Lidla. Sklep przyszykował promocję, która jest znacznie lepsza od największego konkurenta.
Zaledwie wczoraj pisałem o nadchodzącej promocji Lidla na saturator marki Silvercrest. Cały zestaw z nabojem CO2 to koszt rzędu 198 zł, więc mniej niż standardowo trzeba zapłacić za urządzenia SodaStream czy Dafi. Jednak Biedronka postanowiła przebić tę ofertę.
Saturator w Biedronce za 169 zł
Już za kilka dni (od czwartku 6 sierpnia) w Biedronce pojawi się saturator firmy Aquaphor. To estońska marka, która została założona przez Amerykanów. Od lat specjalizuje się w produkcji filtrów do wody, a od niedawna próbuje swoich sił również na rynku saturatorów.
Czy oferta Biedronki się wyróżnia? Przede wszystkim ceną. Pełny zestaw składający się z saturatora, butelki o pojemności 1 litra oraz naboju CO2 to wydatek rzędu 169 zł. Jest więc znacznie taniej niż w przypadku nie tylko Dafi i SodaStream, ale również promocji Lidla.
Promocja rusza w czwartek 6 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia. Saturator w takiej cenie kupicie w sklepie internetowym Biedronka Home.