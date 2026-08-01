W końcu jest! DJI Osmo Pocket 4P rusza na podbój Europy

DJI Osmo Pocket 4P Dual-Lens i 1-calowa matryca w akcji

Sercem Osmo Pocket 4P jest innowacyjny, podwójny moduł kamery. Główny obiektyw szerokokątny (odpowiednik 20 mm, f/2.0) został wyposażony w nową, 1-calową matrycę CMOS. Dzięki technologii LOFIC, sensor ten osiąga niesamowite 17 stopni rozpiętości tonalnej, bezbłędnie radząc sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak nocne scenerie miast czy ujęcia pod światło. Umożliwia on również nagrywanie oszałamiających materiałów wideo w rozdzielczości 4K z prędkością do 240 klatek na sekundę.

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Drugi obiektyw to z kolei zupełnie nowa kamera ze średnim teleobiektywem 60 mm i jasną przysłoną f/1.8. To klasyczna ogniskowa idealna do portretów, która pięknie kompresuje tło i oferuje naturalny efekt bokeh. Moduł ten wspiera 3-krotny zoom optyczny oraz maksymalnie 12-krotne przybliżenie cyfrowe, pozwalając na swobodne komponowanie ujęć z bliska i z daleka.

Parametr Osmo Pocket 4P Matryca 1-calowa matryca CMOS, 17-stopniowy zakres dynamiki (Ulepszona) Obiektyw Obiektyw szerokokątny: Ekw. 20 mm, f/2.0, Ostrość: 0.2 m do ∞Średni teleobiektyw: Ekw. 60 mm, f/1.8, Ostrość: 0.3 m do ∞ Maks. parametry nagrywania Szeroki kąt do 4K/240fps, Średni teleobiektyw do 4K/200fps Tryb kolorów 10-bitowy D-Log 2 (Ulepszony) ActiveTrack ActiveTrack 8.0, obsługuje teleobiektyw i śledzenie wielu osób Zoom Średni teleobiektyw obsługuje 3-krotny zoom optyczny i do 12-krotnego zoomu cyfrowego. Obsługuje zoom podczas nagrywania, w trybie ActiveTrack, D-Log oraz robienia zdjęć Efekty Glamour i Filtry Obsługuje efekty Glamour w aplikacji, wygładzanie skóry z poziomu kamery, odcienie filmowe (Film Tones) Pamięć i szybki transfer Wbudowana pamięć 103 GB. Obsługa Wi-Fi 6 i USB 3.1: Bezprzewodowo do 90 MB/s, Przewodowo do 800 MB/s Rozdzielczość zdjęć 37 MP, obsługuje tryb 4K Live Photo Pojemność akumulatora 1545 mAh Waga 230 g Pokaż więcej

Filmowa jakość obrazu i perfekcyjna stabilizacja

Kamera Osmo Pocket 4P wprowadza zupełnie nowy, 10-bitowy profil kolorystyczny D-Log 2, który potrafi zarejestrować ponad miliard odcieni (dostępny dla głównej matrycy, na zoomie jest D–Log1). Zapewnia to twórcom ogromną elastyczność podczas postprodukcji (color grading) i pozwala zachować niezrównaną wierność w jasnych partiach obrazu i cieniach – jakość ta zarezerwowana była dotąd dla profesjonalnych kamer kinowych.

Urządzenie waży zaledwie 230 gramów i bez trudu mieści się w kieszeni, a jednocześnie czerpie pełnymi garściami z legendarnego dziedzictwa profesjonalnych systemów stabilizacji DJI Ronin. Zaawansowany, 3-osiowy mechaniczny gimbal gwarantuje nieskazitelną płynność i stabilność ujęć, nawet w dynamicznym ruchu. Z kolei zaktualizowany i inteligentny system ActiveTrack 8.0 niezawodnie utrzymuje wybrane obiekty, ludzi i zwierzęta w samym centrum kadru, radząc sobie z tym zadaniem sprawnie nawet przy wykorzystaniu 12-krotnego powiększenia.

Używa się tego zaskakująco łatwo

DJI zadbało o to, by proces twórczy był tak intuicyjny, jak to tylko możliwe. Urządzenie oferuje szereg inteligentnych rozwiązań, takich jak błyskawiczne nagrywanie aktywowane poprzez obrócenie dotykowego ekranu, sterowanie gestami oraz funkcję 4K Live Photo. Dodatkowo twórcy zyskują możliwość wykonywania zdjęć w imponującej rozdzielczości 37 Mpix.

Dzięki szybkiemu złączu USB 3.1 transfer gigabajtów danych odbywa się z zawrotną prędkością sięgającą 800 MB/s. Pojemna bateria pozwala na 210 minut ciągłej pracy, a technologia szybkiego ładowania (od 0 do 80% w zaledwie 18 minut) sprawia, że kamera jest praktycznie zawsze gotowa do podjęcia akcji.