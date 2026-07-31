OnePlus wraca do tego, co dobre. Nowy flagowiec za dwa miesiące
OnePlus przygotowuje się do premiery swojego najnowszego flagowca OnePlus 16. Wygląda na to, że po erze kwadratowej wyspy aparatów, powielonej w dziesiątkach modeli OnePlus, Oppo i Realme, producent wraca do sprawdzonych krągłości.
OnePlus 16 nie będzie już oficjalnie dostępny w Europie, a fani marki mogą tylko z daleka patrzeć, co producent przygotowuje z myślą o swoim rynku. A zapowiada się ciekawie, tym bardziej że smartfon doczekał się pierwszej, półoficjalnej zapowiedzi.
OnePlus 16 z okrągłą wyspą aparatów?
Podczas wydarzenia Snapdragon Gaming Technology Showcase dyrektor generalny marki OnePlus w Chinach, Liu Baoyou, ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego OnePlusa 16. W tym samym czasie w sieci pojawił się materiał zapowiadający nowy model, którego autentyczność nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jednak daje on prawdopodobny wgląd w odświeżony wygląd smartfonu.
Podczas swojego wystąpienia Liu Baoyou wyróżnił dotychczasowe osiągnięcia firmy dotyczące gamingowych funkcji w smartfonach marki oraz podkreślił bliską współpracę z partnerami na rzecz rozwoju ekosystemu gier o wysokiej płynności klatek. Przedstawiciel marki poinformował, że w pierwszym półroczu 2026 r. OnePlus odnotował 13% wzrost sprzedaży r/r, co uczyniło go najszybciej rozwijającym się producentem smartfonów w tym okresie. Zapowiedział również, że trzy własne gamingowe rozwiązania OnePlusa – Fengchi Gaming Kernel, Extreme High Refresh Rate oraz Esports Triple-Chip – doczekają się znaczącej aktualizacji. Ulepszone technologie zadebiutują na pokładzie modelu OnePlus 16, wynosząc wydajność w grach na nowym poziomie.
Równolegle na chińskich platformach społecznościowych zaczął krążyć plakat promocyjny nadchodzącego urządzenia. Spojrzenie na górną część grafiki sugeruje powrót do okrągłego modułu aparatów, który ma zastąpić kwadratową wyspę zastosowaną w modelu OnePlus 15.
Okrągły moduł aparatów był charakterystycznym elementem modeli OnePlus 12 i OnePlus 13. Gdy pojawił się OnePlus 15 z nową wyspą, wielu fanów marki narzekało, że telefon nie wygląda jak flagowiec, tylko przypomina średniaka. Powrót do krągłości na pewno będzie mile widziany, należy jednak pamiętać, że autentyczność plakatu z domniemaną szesnastką nie została potwierdzona.
W mediach społecznościowych pojawiła się także wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafika bazująca na wspomnianym plakacie, na której OnePlus 16 swoim wyglądem przypomina zeszłoroczną serię Realme GT 8.
Z opublikowanych raportów wynika, że OnePlus 16 może oficjalnie zadebiutować w Chinach już na początku października. Według nieoficjalnych doniesień nowy smartfon zostanie wyposażony w ekran LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 185 Hz, dostanie też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Za zasilanie ma odpowiadać akumulator o pojemności około 9000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego 100 W oraz bezprzewodowego 50 W. Pod obudową znajdzie się układ nowej generacji Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. W sekcji foto ma się znaleźć główny aparat 200 Mpix oraz dwie jednostki 50 Mpix.