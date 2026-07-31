OnePlus wraca do tego, co dobre. Nowy flagowiec za dwa miesiące

OnePlus 16 nie będzie już oficjalnie dostępny w Europie, a fani marki mogą tylko z daleka patrzeć, co producent przygotowuje z myślą o swoim rynku. A zapowiada się ciekawie, tym bardziej że smartfon doczekał się pierwszej, półoficjalnej zapowiedzi.

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OnePlus 16 z okrągłą wyspą aparatów?

Podczas wydarzenia Snapdragon Gaming Technology Showcase dyrektor generalny marki OnePlus w Chinach, Liu Baoyou, ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego OnePlusa 16. W tym samym czasie w sieci pojawił się materiał zapowiadający nowy model, którego autentyczność nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jednak daje on prawdopodobny wgląd w odświeżony wygląd smartfonu.

Podczas swojego wystąpienia Liu Baoyou wyróżnił dotychczasowe osiągnięcia firmy dotyczące gamingowych funkcji w smartfonach marki oraz podkreślił bliską współpracę z partnerami na rzecz rozwoju ekosystemu gier o wysokiej płynności klatek. Przedstawiciel marki poinformował, że w pierwszym półroczu 2026 r. OnePlus odnotował 13% wzrost sprzedaży r/r, co uczyniło go najszybciej rozwijającym się producentem smartfonów w tym okresie. Zapowiedział również, że trzy własne gamingowe rozwiązania OnePlusa – Fengchi Gaming Kernel, Extreme High Refresh Rate oraz Esports Triple-Chip – doczekają się znaczącej aktualizacji. Ulepszone technologie zadebiutują na pokładzie modelu OnePlus 16, wynosząc wydajność w grach na nowym poziomie.

Równolegle na chińskich platformach społecznościowych zaczął krążyć plakat promocyjny nadchodzącego urządzenia. Spojrzenie na górną część grafiki sugeruje powrót do okrągłego modułu aparatów, który ma zastąpić kwadratową wyspę zastosowaną w modelu OnePlus 15.

Okrągły moduł aparatów był charakterystycznym elementem modeli OnePlus 12 i OnePlus 13. Gdy pojawił się OnePlus 15 z nową wyspą, wielu fanów marki narzekało, że telefon nie wygląda jak flagowiec, tylko przypomina średniaka. Powrót do krągłości na pewno będzie mile widziany, należy jednak pamiętać, że autentyczność plakatu z domniemaną szesnastką nie została potwierdzona.

W mediach społecznościowych pojawiła się także wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafika bazująca na wspomnianym plakacie, na której OnePlus 16 swoim wyglądem przypomina zeszłoroczną serię Realme GT 8.