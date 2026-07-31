Sprzęt

Nothing i CMF z czterema nowościami. Nie wszystko wygląda różowo

Nothing nie wycofuje się z rynku, nawet zapowiada nowe produkty, ale coś jest na rzeczy – firma zmienia strategię. Smartfony zejdą na dalszy plan. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:21
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Nothing i CMF z czterema nowościami. Nie wszystko wygląda różowo
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Londyńska marka Nothing przygotowuje się do największego strategicznego zwrotu w swojej dotychczasowej historii. Jak podaje serwis Smartprix, powołując się na własne źródło u producenta, smartfony będą marginalizowane w ofercie Nothing. Za to firma postawi mocniejszy nacisk na sprzęt audio, elektronikę noszoną i napędzającą to sztuczną inteligencję.

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Zmiana priorytetów ma wynikać bezpośrednio ze wzrostu konkurencji na rynku mobilnym oraz spadających zysków, a sam pomysł ma mocne wsparcie współzałożyciela marki, Carla Peia.

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Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się plotki o planach wycofania się Nothing z wybranych krajów, w tym częściowo z Europy. Miał to być efekt coraz trudniejszej sytuacji na rynku smartfonów, zwłaszcza rosnących cen pamięci. Nothing bardzo szybko zdementował te doniesienia jako fake newsy, ale w każdej plotce jest ziarno prawdy i nowe informacje zdradzają, że jednak nie wszystko u Nothinga jest tak idealnie. 

Cztery nowości Nothing i CMF

Według Smartprix transformacja została podzielona na etapy, a pierwsze nowości audio zasilane sztuczną inteligencją zadebiutują w sierpniu i wrześniu. Wśród nadchodzących urządzeń, które zasilą portfolio marek Nothing oraz CMF, znajdą się: 

  • słuchawki CMF Clip Pro,
  • słuchawki Nothing Headphones (Gen 2), 
  • zegarek Nothing Smartwatch, 
  • głośniki CMF Speakers. 

Wszystkie nadchodzące sprzęty zachowają przy tym charakterystyczny dla marki, przezroczysty design.

Nothing i CMF z czterema nowościami. Nie wszystko wygląda różowo

Pierwszym oficjalnym zwiastunem idących zmian będzie premiera zaplanowana przez budżetową submarkę Nothing. Producent już oficjalnie zapowiedział, że we wtorek, 4 sierpnia 2026 r., o godzinie 15:00 marka CMF zaprezentuje Clip Pro, czyli swoje pierwsze otwarte słuchawki typu OWS. 

Nothing i CMF z czterema nowościami. Nie wszystko wygląda różowo

Premiera ta rozpocznie intensywny okres dla producenta, który zamierza zaprezentować kolejne nowości jeszcze przed tradycyjną, wrześniową konferencją firmy Apple.

Zobacz: Nothing nie składa broni. Pierwszy smart zegarek marki już we wrześniu

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telepolis
Nothing CMF CMF Clip Pro Nothing Headphones (Gen 2) Nothing Smartwatch CMF Speakers
Źródła zdjęć: Smartprix, Nothing
Źródła tekstu: Smartprix