Nothing i CMF z czterema nowościami. Nie wszystko wygląda różowo

Londyńska marka Nothing przygotowuje się do największego strategicznego zwrotu w swojej dotychczasowej historii. Jak podaje serwis Smartprix, powołując się na własne źródło u producenta, smartfony będą marginalizowane w ofercie Nothing. Za to firma postawi mocniejszy nacisk na sprzęt audio, elektronikę noszoną i napędzającą to sztuczną inteligencję.

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Zmiana priorytetów ma wynikać bezpośrednio ze wzrostu konkurencji na rynku mobilnym oraz spadających zysków, a sam pomysł ma mocne wsparcie współzałożyciela marki, Carla Peia.

Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się plotki o planach wycofania się Nothing z wybranych krajów, w tym częściowo z Europy. Miał to być efekt coraz trudniejszej sytuacji na rynku smartfonów, zwłaszcza rosnących cen pamięci. Nothing bardzo szybko zdementował te doniesienia jako fake newsy, ale w każdej plotce jest ziarno prawdy i nowe informacje zdradzają, że jednak nie wszystko u Nothinga jest tak idealnie.

Cztery nowości Nothing i CMF

Według Smartprix transformacja została podzielona na etapy, a pierwsze nowości audio zasilane sztuczną inteligencją zadebiutują w sierpniu i wrześniu. Wśród nadchodzących urządzeń, które zasilą portfolio marek Nothing oraz CMF, znajdą się:

słuchawki CMF Clip Pro,

słuchawki Nothing Headphones (Gen 2),

zegarek Nothing Smartwatch,

głośniki CMF Speakers.

Wszystkie nadchodzące sprzęty zachowają przy tym charakterystyczny dla marki, przezroczysty design.

Pierwszym oficjalnym zwiastunem idących zmian będzie premiera zaplanowana przez budżetową submarkę Nothing. Producent już oficjalnie zapowiedział, że we wtorek, 4 sierpnia 2026 r., o godzinie 15:00 marka CMF zaprezentuje Clip Pro, czyli swoje pierwsze otwarte słuchawki typu OWS.