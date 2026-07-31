Dostałeś takiego SMS-a w sprawie mieszkania? Lepiej nie klikaj

Eksperci do spraw bezpieczeństwa z CERT Orange Polska wykryli kolejną odsłonę niebezpiecznej kampanii phishingowej, w której przestępcy próbują pozyskać wrażliwe dane osobowe oraz informacje o kartach płatniczych. Motyw ataku jest zupełnie nowy i choć wydaje się nieco ograniczony, jeżeli chodzi o grono potencjalnych ofiar, to jednak może napytać nam biedy.

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Wniosek mieszkaniowy wymaga uzupełnienia danych

O co więc dokładnie chodzi? Oszuści wysyłają do potencjalnych ofiar wiadomości SMS sugerujące konieczność pilnego uzupełnienia formularza do tak zwanego wniosku mieszkaniowego. Wiadomości te często są wysyłane z nadpisem MOPS, sugerującym kontakt ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co ma uwiarygodnić całą korespondencję i uśpić czujność odbiorców.

Przykładowe treści SMS-ów wyglądają tak:

Informujemy, ze Twoj wniosek mieszkaniowy wymaga uzupelnienia danych. Zaktualizuj informacje, aby kontynuowac procedure. [LINK] Administracja Miejska: Aktualizacja danych do wniosku mieszkaniowego jest wymagana. Uzupelnij formularz, aby zakonczyc proces. [LINK]

W treści znajdują się skrócone linki, które przekierowują na fałszywe witryny internetowe, łudząco przypominające oficjalne strony publiczne. Specjaliści zastrzegają jednak, że przestępcy mogą dynamicznie zmieniać nadpisy wiadomości, wysyłać je ze zwykłych numerów telefonów oraz stosować zmienne adresy internetowe po zablokowaniu dotychczasowych stron.

Wyłudzą PESEL, numer dowodu, a na koniec dane karty

Jak zwraca uwagę CERT Orange Polska, zazwyczaj w tego typu atakach celem oszustów jest wyłudzenie danych karty płatniczej ofiary. To cel także tej kampanii, ale tym razem przestępcy idą dalej. Głównym zagrożeniem jest próba wyłudzenia numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego pod pretekstem weryfikacji uprawnień do rządowego wsparcia.

Przejęcie takich informacji stwarza ogromne ryzyko kradzieży tożsamości, co może skutkować zaciągnięciem na nazwisko ofiary kredytów i pożyczek, założeniem fikcyjnych kont bankowych, podpisaniem umów telekomunikacyjnych czy wypożyczeniem pojazdów na skradzione dane. Dodatkowo formularze wyłudzają numery telefonów i adresy e-mail, co otwiera drogę do kolejnych ataki cyfrowych.

I dopiero w końcowym etapie przestępcy obiecują rzekome dofinansowanie i żądają podania pełnych danych karty płatniczej, w tym jej daty ważności oraz kodu CVC lub CVV.

CERT Orange Polska przypomina, że dane karty płatniczej podajemy w celu zakupu, a nie otrzymania pieniędzy. Wszelkie próby pozyskania danych pod pretekstem przelewu środków na konto odbiorcy są z góry próbą oszustwa. Podanie danych karty spowoduje, że oszust wyczyści nam konto. W sumie może więc w jednym ataku narobić kilka szkód.