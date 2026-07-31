Dmuchawa z AliExpress w wersji mini, ale dmucha jak duża. I to z wysyłką z Polski

Na materiałach udostępnionych przez producenta ta miniaturowa dmuchawa jest wielkości iPhone lub leży w otwartej dłoni, nie sięgając nawet zgięć w palcach. Mamy więc do czynienia z prawdziwym maluchem. Mimo to generowany przez niego strumień powietrza osiąga nawet 41 m/s, czyli 147,6 km/h. A wszystko to dzięki wirnikowi rozpędzającemu się do 105 tysięcy obrotów na minutę. Sama dmuchawa oferuje natomiast 3... albo 4 biegi. Opis niestety nieco sam sobie przeczy.

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Mini dmuchawa z AliExpress

Możecie ją kupić dziś i to z darmową wysyłką z Polski za jedyne 79,39 zł. Teoretycznie można obniżyć jej cenę o dodatkowe 8 zł za pomocą kodu PLSC02, jednak mi nie chce on wejść do koszyka, ale może akurat Wam się uda.