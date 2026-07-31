Dmuchawa z AliExpress w wersji mini, ale dmucha jak duża. I to z wysyłką z Polski
Dmuchawy z AliExpress podbiły Polskę, jeśli nie cały świat. I trudno się temu dziwić: wąski, ale bardzo mocny strumień powietrza idealnie nadaje się do wydmuchiwania brudu nawet najtrudniej dostępnych zakamarkach, czy rozpalania grilla.
Na materiałach udostępnionych przez producenta ta miniaturowa dmuchawa jest wielkości iPhone lub leży w otwartej dłoni, nie sięgając nawet zgięć w palcach. Mamy więc do czynienia z prawdziwym maluchem. Mimo to generowany przez niego strumień powietrza osiąga nawet 41 m/s, czyli 147,6 km/h. A wszystko to dzięki wirnikowi rozpędzającemu się do 105 tysięcy obrotów na minutę. Sama dmuchawa oferuje natomiast 3... albo 4 biegi. Opis niestety nieco sam sobie przeczy.
Mini dmuchawa z AliExpress
Możecie ją kupić dziś i to z darmową wysyłką z Polski za jedyne 79,39 zł. Teoretycznie można obniżyć jej cenę o dodatkowe 8 zł za pomocą kodu PLSC02, jednak mi nie chce on wejść do koszyka, ale może akurat Wam się uda.
W tej ofercie warto także zwrócić uwagę na darmową wysyłkę z Polski. To nie tylko oznacza, że nie musimy płacić za paczkę i nie utknie ona w jakimś urzędzie, który będzie chciał dodatkowych środków. Kluczowe jest także to, że sama przesyłka dojdzie do nas naprawdę szybko, bo w zaledwie kilka dni od zamówienia.