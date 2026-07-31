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Dmuchawa z AliExpress w wersji mini, ale dmucha jak duża. I to z wysyłką z Polski

Dmuchawy z AliExpress podbiły Polskę, jeśli nie cały świat. I trudno się temu dziwić: wąski, ale bardzo mocny strumień powietrza idealnie nadaje się do wydmuchiwania brudu nawet najtrudniej dostępnych zakamarkach, czy rozpalania grilla.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:28
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Telepolis.pl
Dmuchawa z AliExpress w wersji mini, ale dmucha jak duża. I to z wysyłką z Polski
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Na materiałach udostępnionych przez producenta ta miniaturowa dmuchawa jest wielkości iPhone lub leży w otwartej dłoni, nie sięgając nawet zgięć w palcach. Mamy więc do czynienia z prawdziwym maluchem. Mimo to generowany przez niego strumień powietrza osiąga nawet 41 m/s, czyli 147,6 km/h. A wszystko to dzięki wirnikowi rozpędzającemu się do 105 tysięcy obrotów na minutę. Sama dmuchawa oferuje natomiast 3... albo 4 biegi. Opis niestety nieco sam sobie przeczy.

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Dmuchawa z AliExpress Darmowa wysyłka z Polski

Mini dmuchawa z AliExpress

Dmuchawa z AliExpress w wersji mini, ale dmucha jak duża. I to z wysyłką z Polski

Możecie ją kupić dziś i to z darmową wysyłką z Polski za jedyne 79,39 zł. Teoretycznie można obniżyć jej cenę o dodatkowe 8 zł za pomocą kodu PLSC02, jednak mi nie chce on wejść do koszyka, ale może akurat Wam się uda. 

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Dmuchawa z AliExpress Darmowa wysyłka z Polski

W tej ofercie warto także zwrócić uwagę na darmową wysyłkę z Polski. To nie tylko oznacza, że nie musimy płacić za paczkę i nie utknie ona w jakimś urzędzie, który będzie chciał dodatkowych środków. Kluczowe jest także to, że sama przesyłka dojdzie do nas naprawdę szybko, bo w zaledwie kilka dni od zamówienia. 

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Źródła zdjęć: amirraizat / Shutterstock, AliExpress