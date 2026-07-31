Lidl rozbija bank. Dafi i SodaStream mogą się schować
Lidl przygotował ofertę dla miłośników napojów gazowanych. Nie trzeba już kupować ani SodaStream, ani Dafi. Jest jeszcze tańsza alternatywa.
W ofercie Lidla pojawił się saturator do wody gazowanej Silvercrest, czyli marki własnej sieci sklepów. Jego największą zaletą jest to, że jest tańszy niż SodaStream i Dafi.
Tani saturator w Lidlu
Od najbliższego poniedziałku (3 sierpnia) w Lidlu dostępny będzie saturator do wody gazowanej marki Silvercrest w promocyjnej cenie 99 zł. Tym samym będzie on znacznie tańszy niż porównywalne modele SodaStream oraz Dafi. Co ważne, w zestawie znajduje się butelka o pojemności 1 litra. Natomiast nie ma w nim cylindra z gazem.
Jaki w przypadku modeli Silvercrest nbój trzeba kupić? Okazuje się, że saturator współpracuje z cylindrami Dafi PushAir. Ten również będzie można kupić w Lidlu w cenie 99 zł, co w sumie daje kwotę 198 zł za kompletny zestaw. A jeśli jednak butelka to za mało, to za jedyne 39,99 zł można dokupić zestaw aż dwóch o pojemności 1 litra każda. Są one przystosowane do mycia w zmywarce i nie zawierają BPA.
Promocja w sklepach Lidl oraz na stronie internetowej lidl.pl rusza w poniedziałek 3 sierpnia.