Sprzęt

Lidl rozbija bank. Dafi i SodaStream mogą się schować

Lidl przygotował ofertę dla miłośników napojów gazowanych. Nie trzeba już kupować ani SodaStream, ani Dafi. Jest jeszcze tańsza alternatywa.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:53
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Lidl rozbija bank. Dafi i SodaStream mogą się schować
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W ofercie Lidla pojawił się saturator do wody gazowanej Silvercrest, czyli marki własnej sieci sklepów. Jego największą zaletą jest to, że jest tańszy niż SodaStream i Dafi.

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Tani saturator w Lidlu

Od najbliższego poniedziałku (3 sierpnia) w Lidlu dostępny będzie saturator do wody gazowanej marki Silvercrest w promocyjnej cenie 99 zł. Tym samym będzie on znacznie tańszy niż porównywalne modele SodaStream oraz Dafi. Co ważne, w zestawie znajduje się butelka o pojemności 1 litra. Natomiast nie ma w nim cylindra z gazem.

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Lidl rozbija bank. Dafi i SodaStream mogą się schować

Jaki w przypadku modeli Silvercrest nbój trzeba kupić? Okazuje się, że saturator współpracuje z cylindrami Dafi PushAir. Ten również będzie można kupić w Lidlu w cenie 99 zł, co w sumie daje kwotę 198 zł za kompletny zestaw. A jeśli jednak butelka to za mało, to za jedyne 39,99 zł można dokupić zestaw aż dwóch o pojemności 1 litra każda. Są one przystosowane do mycia w zmywarce i nie zawierają BPA.

Promocja w sklepach Lidl oraz na stronie internetowej lidl.pl rusza w poniedziałek 3 sierpnia.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl, oprac. własne