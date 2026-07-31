Lidl rozbija bank. Dafi i SodaStream mogą się schować

W ofercie Lidla pojawił się saturator do wody gazowanej Silvercrest, czyli marki własnej sieci sklepów. Jego największą zaletą jest to, że jest tańszy niż SodaStream i Dafi.

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Tani saturator w Lidlu

Od najbliższego poniedziałku (3 sierpnia) w Lidlu dostępny będzie saturator do wody gazowanej marki Silvercrest w promocyjnej cenie 99 zł. Tym samym będzie on znacznie tańszy niż porównywalne modele SodaStream oraz Dafi. Co ważne, w zestawie znajduje się butelka o pojemności 1 litra. Natomiast nie ma w nim cylindra z gazem.

Jaki w przypadku modeli Silvercrest nbój trzeba kupić? Okazuje się, że saturator współpracuje z cylindrami Dafi PushAir. Ten również będzie można kupić w Lidlu w cenie 99 zł, co w sumie daje kwotę 198 zł za kompletny zestaw. A jeśli jednak butelka to za mało, to za jedyne 39,99 zł można dokupić zestaw aż dwóch o pojemności 1 litra każda. Są one przystosowane do mycia w zmywarce i nie zawierają BPA.