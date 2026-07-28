Użytkownicy Steam na celowniku. Sprytny, ale bolesny atak

Nie jest to pierwszy raz, gdy Steam wykorzystywany jest przez cyberprzestępców. Zdarzało się nawet, że na platformie dostępne były gry, które miały zaszyty złośliwy kod. Tym razem oszuści zdecydowali się na inny krok. Wykorzystują do tego forum Steama.

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Atak na użytkowników Steam

Cyberprzestępcy zaczęli tworzyć na Steamie anonimowe profile, za pomocą których publikują na oficjalnym forum platformy porady. Te w teorii mają pomóc graczom w rozwiązaniu ich problemów z daną produkcją. W rzeczywistości to nic innego jak sprytny atak.

Tego typu ataki nazywają się ClickFix. Mają one na celu namówić ofiarę do samodzielnego wpisania komendy PowerShell i tym samym uruchomienia złośliwego kodu. To częściowo pozwala też uniknąć mechanizmów zabezpieczających systemu Windows, w końcu sami wpisujemy komendę i to w trybie administratora.

Po wpisaniu polecanej komendy wyświetli się lista aktywności, które rzekomo zostały wykonane. To między innymi usunięcie plików tymczasowych, sprawdzenie dysków, wyłączenie niepotrzebnych programów w tle, skanowanie pod kątem malware'u i wiele innych. To jednak oszustwo. W rzeczywistości nic z tego nie jest robione.