Bezpieczeństwo

Użytkownicy Steam na celowniku. Sprytny, ale bolesny atak

Użytkownicy Steam znaleźli się na celowniku cyberprzestępców. Tym razem wykorzystują oni oficjalnie forum platformy do zwodzenia graczy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:35
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Użytkownicy Steam na celowniku. Sprytny, ale bolesny atak
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Nie jest to pierwszy raz, gdy Steam wykorzystywany jest przez cyberprzestępców. Zdarzało się nawet, że na platformie dostępne były gry, które miały zaszyty złośliwy kod. Tym razem oszuści zdecydowali się na inny krok. Wykorzystują do tego forum Steama.

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Atak na użytkowników Steam

Cyberprzestępcy zaczęli tworzyć na Steamie anonimowe profile, za pomocą których publikują na oficjalnym forum platformy porady. Te w teorii mają pomóc graczom w rozwiązaniu ich problemów z daną produkcją. W rzeczywistości to nic innego jak sprytny atak.

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Użytkownicy Steam na celowniku. Sprytny, ale bolesny atak

Tego typu ataki nazywają się ClickFix. Mają one na celu namówić ofiarę do samodzielnego wpisania komendy PowerShell i tym samym uruchomienia złośliwego kodu. To częściowo pozwala też uniknąć mechanizmów zabezpieczających systemu Windows, w końcu sami wpisujemy komendę i to w trybie administratora.

Po wpisaniu polecanej komendy wyświetli się lista aktywności, które rzekomo zostały wykonane. To między innymi usunięcie plików tymczasowych, sprawdzenie dysków, wyłączenie niepotrzebnych programów w tle, skanowanie pod kątem malware'u i wiele innych. To jednak oszustwo. W rzeczywistości nic z tego nie jest robione.

W rzeczywistości uruchamiany jest złośliwy kod, który ma na celu zainstalowanie na komputerze koparki kryptowalut.

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Źródła zdjęć: Thrive Studios ID / Shutterstock.com, BleepingComputer
Źródła tekstu: BleepingComputer