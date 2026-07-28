Gracze znów zapłaczą. NVIDIA podnosi ceny kart graficznych
Nvidia tylko w tym roku podniosła ceny swoich kart graficznych aż 3 razy. Pierwsza zmiana wynosiła, zależnie od modelu 10-15%. Następna podwyżka dotyczyła jedynie kart RTX5090 i wyższych modeli. Ta najnowsza znów ma objąć wszystkie i wynosi rekordowe 20-30%.
Właśnie tak, katy podrożeją nawet o 1/3, co oznacza, że taki GeForce RTX 5070 12 GB, który kosztuje około 3 tysiące złotych, cenowo może zbliżyć się nawet do 4 tysięcy. Wszystko z powodu kolejnej już podwyżki cen pamięci DRAM oraz spadku dostępności modułów. Bo właśnie tak: to te układy są drugimi najważniejszymi elementami każdej karty graficznej zaraz po tak zwanym rdzeniu graficznym.
Panika u sprzedawców w chinach i różnica procentowa
Wielu chińskich sprzedawców zareagowało na same wiadomości o zmianach cen, podnosząc je natychmiast lub wycofując towary ze sprzedaży w oczekiwaniu na nowe cenniki. W tym przypadku mamy zwietrzenie okazji na podniesienie marży na towar, a nie efekt realnej podwyżki. Ten zobaczymy, dopiero jak nowe partie kart graficznych trafią do sklepów.
Dlaczego jednak szacowany wzrost cen jest procentowy, a nie kwotowy? W końcu, jeśli jeden i ten sam komponent podrożał, to wzrost w każdej karcie powinien wynosić taką samą kwotę, prawda? No właśnie nie do końca. Pamiętajmy, że te najtańsze karty w ofercie bazują na DRAM GDDR6, a nie GDDR7, a różnice w cenach tych modułów są znaczne na niekorzyść tych z wyższym numerem. Dodatkowo tanie karty mają mniej vRAM. Różnice są także w cenach modułów poszczególnych typów. I tak 2 GB DDR7 ma kosztować około 20 USD, natomiast moduł 3 GB już jest wyceniony na około 60-70 USD.