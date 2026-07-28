Gracze znów zapłaczą. NVIDIA podnosi ceny kart graficznych

Właśnie tak, katy podrożeją nawet o 1/3, co oznacza, że taki GeForce RTX 5070 12 GB, który kosztuje około 3 tysiące złotych, cenowo może zbliżyć się nawet do 4 tysięcy. Wszystko z powodu kolejnej już podwyżki cen pamięci DRAM oraz spadku dostępności modułów. Bo właśnie tak: to te układy są drugimi najważniejszymi elementami każdej karty graficznej zaraz po tak zwanym rdzeniu graficznym.

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Panika u sprzedawców w chinach i różnica procentowa

Wielu chińskich sprzedawców zareagowało na same wiadomości o zmianach cen, podnosząc je natychmiast lub wycofując towary ze sprzedaży w oczekiwaniu na nowe cenniki. W tym przypadku mamy zwietrzenie okazji na podniesienie marży na towar, a nie efekt realnej podwyżki. Ten zobaczymy, dopiero jak nowe partie kart graficznych trafią do sklepów.