NVIDIA stawia wszystko na OpenAI. W grze jest 250 miliardów dolarów

OpenAI prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie wynajęcia kampusu centrów danych od SB Energy w Piketon (USA). Obiekt ma docelowo oferować aż 10 GW mocy, a finansowanie inwestycji może zostać zabezpieczone przez NVIDIĘ. Producent kart graficznych rozważa udzielenie gwarancji opiewających na około 250 miliardów dolarów.

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Skala planowanej operacji jest bezprecedensowa

Byłby to pierwszy przypadek, w którym OpenAI zostałoby bezpośrednim najemcą, zamiast kupować moc obliczeniową od Microsoftu, Amazona lub Oracle. NVIDIA ma ponadto rozmawiać o sfinansowaniu akceleratorów AI instalowanych na terenie obiektu. Ich wartość może sięgnąć kolejnych 350 miliardów dolarów. Warunki porozumienia nie zostały jednak jeszcze ustalone, dlatego negocjacje nadal mogą zakończyć się fiaskiem.

Zaangażowanie Zielonych ma kluczowe znaczenie, ponieważ OpenAI nie posiada ratingu kredytowego klasy inwestycyjnej. Gwarancja pozwoliłaby zaciągnąć dług zabezpieczony kondycją finansową NVIDII, a nie samego najemcy. Skala planowanej operacji jest jednak bezprecedensowa. Omawiana kwota odpowiada ponad rocznym przychodom firmy Jensena Huanga i jest około czterokrotnie wyższa od posiadanych przez firmę środków pieniężnych oraz łatwo zbywalnych papierów wartościowych.