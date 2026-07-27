Snapchat wie, czego słuchasz. Teraz pokaże to Twoim znajomym

Snapchat lada moment rozszerzy możliwości Snap Map o funkcję "<Now Playing>" ("Teraz odtwarzane"). Użytkownicy będą mogli połączyć swoje konto w serwisie streamingowym, początkowo Spotify, i automatycznie udostępniać informacje o aktualnie odtwarzanym utworze. Analogicznie, będzie też można zobaczyć czego słuchają nasi znajomi.

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Nowa usługa trafi stopniowo do wszystkich regionów

Integracja obejmie także Spotlight, czyli snapchatowy odpowiednik krótkich filmów znanych z TikToka. Piosenkę usłyszaną w materiale będzie można zapisać bezpośrednio w Spotify albo przejść do strony utworu w aplikacji streamingowej by dowiedzieć się o niej więcej.

Snapchat zapewnia, że użytkownik sam zdecyduje, kto zobaczy jego aktywność muzyczną. Funkcja nie będzie udostępniać historii odsłuchów ani ostatnio włączonej piosenki. Informacje będą jednak publikowane przez maksymalnie 24 godziny od ostatniego otwarcia Snapchata. Udostępnianie można także wstrzymać na trzy godziny, 24 godziny lub bezterminowo.