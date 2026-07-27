Takiego Vivo aż by się chciało używać. Ma wszystko, a nawet więcej

Vivo X300 E jest dość ciekawym telefonem, bo pod względem rozmiarów ekranu i wyposażenia wypełnia pewną lukę, która powstała mimo obecności na rynku aż czterech wariantów z tej serii – Vivo X300, Vivo X300 FE, Vivo X300 Pro i Vivo X300 Ultra.

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Średni rozmiar, szybki SoC i duża bateria

Vivo X300 E został wyposażony w płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 1,5K (2750× x 260) oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz. Mieści się więc między małymi X300 i X300 FE (6,31 cala) a X300 Pro i Ultra (6,78 i 6,82 cala), zachowując rozsądny kompromis. Wyświetlacz wyróżnia się szczytową jasnością sięgającą do 5000 nitów.

Sercem Vivo X300 E jest prawie flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, który znalazł się też w małym Vivo X300 FE. Urządzenie dysponuje 12 GB RAM LPDDR5X Ultra oraz szybką pamięcią wewnętrzną UFS 4.1 o pojemności 256 GB lub 512 GB. Całość działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Atutem Vivo X300 E jest także największy w całej serii akumulator o pojemności 7200 mAh, wspierający szybkie ładowanie o mocy 90 W. Najbliższy tego wyniki jest model Ultra z akumulatorem 6600 mAh.

Pomimo potężnej baterii obudowa zachowuje smukłą sylwetkę. Wariant Moonlight White ma 7,99 mm grubości przy wadze 203 g, natomiast wersje Midnight Black oraz Sunlight Orange mają grubość 7,79 mm i ważą 199,5 g. Konstrukcja spełnia przy tym normy odporności IP68 oraz IP69, co gwarantuje pełne zabezpieczenie przed pyłem i strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem.

Sekcja fotograficzna składa się z potrójnego zestawu aparatów. Główny moduł wykorzystuje matrycę Sony IMX921 o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem o przysłonie f/1.57 i OIS. Wspierają go aparat ultraszerokokątny 8 Mpix o kącie widzenia 106° oraz jednostka 50 Mpix (Sony IMX882) z peryskopowym teleobiektywem i zoomem optycznym 3x. Teleobiektyw dostrojony przez Zeiss oferuje specjalne profile fotograficzne dostosowane do zdjęć scenicznych, portretowych z rozmyciem tła oraz krajobrazowych. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix do selfie z autofokusem.

Do dyspozycji użytkowników oddano również głośniki stereo, silnik liniowy wibracji w osi X, moduł NFC, port podczerwieni IR, łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 oraz obsługę dwóch kart SIM w standardzie 5G. W specyfikacji znalazł się także ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3.0 wbudowany w ekran, działający bezproblemowo także przy mokrych dłoniach.