Kompaktowy mocarz wjeżdża do Polski. Ma 6500 mAh i aparaty ZEISS

Vivo X300 FE pojawił się już w zapowiedziach kilka dni temu i zgodnie z nimi od dziś wchodzi do pełnej sprzedaży.

Oferta na start

Vivo X300 FE jest dostępny w Polsce w dwóch wariantach kolorystycznych – Mglistym Fiolecie oraz Luksusowej Czerni – i od dziś można go kupić zarówno online, jak i w wybranych sklepach stacjonarnych sieci Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz Neonet.

Cena wersji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wynosi 4499 zł, jednak na start sprzedaży przygotowano ofertę premierową. Klienci mogą skorzystać z programu odkup, który gwarantuje 500 zł bonusu przy oddaniu starego smartfonu, lub wybrać zestaw ze specjalnym pakietem fotograficznym Special Edition FE w promocyjnej cenie 4999 zł (zamiast 6349 zł). Dzięki temu dostępne są zarówno opcje zakupu samego urządzenia, jak i rozszerzonego zestawu w obniżonej cenie.

Vivo X300 FE – co w nim ciekawego?

Vivo X300 FE to smartfon z ekranem AMOLED LTPO o przekątnej 6,31 cala, rozdzielczości 1.5K (2640 × 1216) i adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz oraz jasnością do 5000 nitów.

Moc do pracy dostyarcza układ Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) wspierany przez 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X Ultra oraz 512 GB przestrzeni na dane typu UFS 4.1.

Sekcję foto tworzy przede wszystkim główny aparat ZEISS o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX921, f/1.57, OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz jednostka 50 Mpix (Sony IMX882) z teleobiektywem peryskopowym ZEISS Super i zoomem optycznym 3x. Z przodu umieszczono aparat do selfie 50 Mpix z funkcją autofokusu. Za jakość zdjęć odpowiada też silnik AI True Clarity Engine.

Dodatkowe możliwości zapewnia telekonwerter Zeiss Gen 2 Telephoto Extender. Zastosowano w nim kompaktową optykę opartą na konstrukcji Keplera. Składa się ona z 15 elementów szkła o wysokiej przepuszczalności, ułożonych w 2 grupach. Ułatwia to fotografowanie koncertów i wydarzeń sportowych z dużej odległości.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 6500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy 90 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6, a producent deklaruje długie wsparcie obejmujące 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz 7 lat zabezpieczeń.