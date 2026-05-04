Przestań udostępniać internet z telefonu na działce. Zostały ostatnie sztuki

Dość popularną taktyką jest robienie na działce hot-spotu ze smartfonu. To jednak męczy jego baterię, przegrzewa samo urządzenie, a zasięg takiej sieci bywa dyskusyjny. No i telefon w tej formie musi być podpięty pod ładowarkę. Ot, same problemy. I tu do gry wchodzi promocja na Totolink LR1200 AC1200, czyli router z obsługą kart SIM, który możecie kupić za jedyne 179 zł, co jest przeceną z 329 zł, która funkcjonuje tylko dziś, czyli 4 maja do 23:45.

Totolink LR1200 AC1200, czyli router z 4G na pokładzie

Router ten działa w ramach technologii Wi-Fi 5 i oferuje pracę w zakresach 2,4 GHz (do 300 Mbps) i 5 GHz (do 867 Mbps). Oferuje przy tym cztery porty LAN i obsługuje fizyczne karty SIM. Te mogą korzystać natomiast z dobrodziejstw sieci LTE, czyli 4G.

W ten sposób korzystanie z internetu mobilnego jest równie wygodne, jak z internetu stacjonarnego. Jeśli zaś chodzi o napędzanie urządzenia, to w zestawie znajduje się 12 V zasilacz z natężeniem 1A. Tym samym maksymalnie rotuer ten może pobierać do 12 W.