Action rzucił kamerę z fotowoltaiką. Taniej się nie da

Kłódka odpiłowana, niesmak pozostał

Przyjechałeś do domku, a tam papiery nawciskane w Twoją kłódkę, mają gdzieś Twoje bezpieczeństwo i pewność, że wracasz do siebie. Dużo wulgarnych słów i brak epitetów na to wszystko.

Możesz kupić niby fejkową kamerę. Niech się boją. Ale skoro da się kupić autentyk za grosze? Jeden tylko detal, złapać Wi-Fi od sąsiada i jazda. Będzie nawet widać, co się dzieje, gdy jesteś daleko od monitorowanego miejsca.

To żadne luksusy, stary dom po dziadkach, ale bez monitoringu chyba nie da już rady

Kamera PTZ zasilana energią słoneczną LSC Smart Connect — rozwala system

Historia z kłódką to niestety autentyk, który zepsuł mi majówkę. Trzeba było jechać z powrotem do domu 60 km, by przywieźć brzeszczot i dostać się do domku. Jakbym złapał tego... złego człowieka, to byśmy poważnie porozmawiali. A tak to nie wiem, kto to był i dlaczego tak się zachował. Nie mógł dostać się do domu, więc utrudnił życie innym.

Następnym razem będę wiedział, kto to był. Nie będzie atrapy, jedziemy na grubo. Może nie będą to tak świetne kamery, jak te testowane ostatnio przez Mariana Szutiaka, ale 500 - 900 zł to za dużo na taką odległą destynację. Ale solarna kamera z lampą błyskową i syreną alarmową za 179,90 zł to już niezła okazja.