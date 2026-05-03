Eurowizja - czemu ją trudno rozgryźć? Naukowcy odkryli coś ciekawego

Eurowizja uczy nas o koewolucji

Siedemdziesiąt lat konkursowych piosenek, od Lordi grających heavy metal w maskach potworów po subtelny soft jazz Sobrala - i ktoś w końcu postanowił to wszystko zmierzyć w liczbach i danych. Zespół badaczy z ETH Zurich przeanalizował prawie 1800 piosenek z historii Eurowizji, używając danych ze Spotify, analizy tekstów, modeli AI i lingwistyki. Każdy utwór został rozbity na czynniki pierwsze według ponad 35 wskaźników - taneczność, akustyka, emocjonalność, język, gatunek, tematyka. Na ich podstawie stworzono ogromne opracowanie zmieniających się trendów na przestrzeni 70 lat, a wyniki opublikowano w "Royal Society Open Science".

Za projektem stoi Dirk Helbing - profesor nauk społecznych opartych na obliczeniach komputerowych. Pomysł narodził się, gdy jego zespół odwiedził Luis Amaral - badacz zajmujący się teorią złożoności z Northwestern University. I właśnie wizyta Amarala miała miejsce w trakcie jednej z edycji Eurowizji. Do pary dołączył Arthur Capozzi, członek grupy Helbinga. I tak zaczęło się coś, czego organizatorzy konkursu pewnie się nie spodziewali.

Trendy zmieniającego się jezyka piosenek przez lata, a także różnorodności zwycięzców w Eurowizji. Źródło: Royal Society Open Science

Badacze wyróżnili trzy fazy rozwoju konkursu. Pierwsza z nich, zwana fazą formatywną, przypadła na lata 1958-1974 i cechowała się ogromną różnorodnością. Każdy kraj śpiewał we własnym języku, style muzyczne były zupełnie inne, nikt nie grał pod wygraną. Chodziło o pokazanie kultury, a nie o strategie mające na celu zaskarbienie przychylności za wszelką cenę.

Potem przyszła tzw. faza konsolidacji, trwająca do 2003 roku. Kraje zaczęły podpatrywać, co działa u innych - chwytliwe melodie, teksty zrozumiałe dla międzynarodowej publiczności, angielski zamiast języka narodowego. Konkurencja stała się bardziej przewidywalna, a zasady się ustabilizowały.

Od 2004 roku trwa tzw. faza ekspansji. Organizatorzy zauważyli, że wszystko zaczyna brzmieć tak samo, i zaczęli nieco urozmaicać formułę - przez zapraszanie nowych krajów i wielokrotne zmiany systemu głosowania. Wprowadzono półfinały w 2004 roku, a od 2008 są już dwa. Telefoniczne głosowanie publiczności wróciło do łask, ale potem pojawił się zarzut o głosowanie taktyczne, więc przywrócono jury. Wszystko po to, żeby wyniki znów były mniej oczywiste.

"Eurowizja to klasyczny przykład systemu koewolucyjnego" - mówi Helbing. Czyli takiego, w którym wszyscy uczą się od siebie nawzajem, a gdy wyłaniają się "zwycięskie" i przewidywalne strategie, organizatorzy zmieniają zasady rywalizacji, aby konkurs nadal ewoluował, podtrzymał "świeżość" i pozostał "interesujący".

Dane potwierdzają, że dziś niemal wszystkie kraje śpiewają po angielsku, w stylu mainstreamu popowego, z tanecznym rytmem. Te elementy stylistyczne kiedyś były najpierw wprowadzane przez tylko niektórych wykonawców jako niesamowity powiew świeżości, teraz spowszechniały i stały się punktem wejścia. Capozzi nazywa to "efektem Czerwonej Królowej" - od postaci z "Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla, która musi biec ile sił, żeby stać w miejscu. W biologii "efekt Czerwonej Królowej" konkretnie oznacza, że organizmy muszą ciągle się doskonalić tylko po to, żeby utrzymać swoją pozycję, bo konkurencja też się rozwija. Angielskojęzyczny pop z chwytliwym bitem przestał więc być atutem - stał się minimalnym wymogiem. Żeby wygrać, trzeba teraz czegoś więcej.

Ciekawostka - Francja, Włochy, Portugalia i Hiszpania celowo ignorują ten trend i śpiewają w swoich językach. Badacze interpretują to jako świadomą strategię - wyróżnienie się przez tożsamość kulturową zamiast przez dostosowanie do ogółu.

Analiza pokazała też, że pula zwycięzców wyraźnie się poszerzyła. Dawniej pewne kraje dominowały latami. Dziś wygrane rozkładają się bardziej równomiernie - właśnie dzięki zmianom zasad. Reguły nie są neutralne, a zmiany w formule aktywnie poszerzają możliwości tego, kto może wygrać.

I tu robi się interesująco poza popkulturowym kontekstem. Podobne mechanizmy działają w nauce - gdy jakieś podejście badawcze staje się dominujące, pole homogenizuje się, a przełomy coraz trudniej osiągnąć bez wyjścia poza mainstream. Helbing mówi wprost, że widział to samo w biznesie, gdy doradzał firmie z wybitnymi inżynierami, którzy nie potrafili rozwiązać problemu właśnie dlatego, że byli zbyt dobrze wytrenowani w jednym sposobie myślenia.