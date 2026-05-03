WhatsApp nagle stracił miliony użytkowników. Ujawniono dlaczego

O tym, że aplikacje firmy Meta, takie jak WhatsApp, Facebook czy Instagram, są wręcz szalenie popularne, nikogo uświadamiać nie trzeba. Zresztą, chyba nikt nie zna kogoś, kto nie ma choćby jednej z nich, co mówi samo za siebie.

Nic więc dziwnego, że każdy spadek, nawet symboliczny, wywołuje pytania. A to dzieje się właśnie teraz, gdyż, jak wynika z danych Mety, obecnie z wyżej wymienionych narzędzi korzysta 3,56 mld ludzi. Dla odniesienia w ostatnim kwartale 2025 roku wynik ten wynosił 3,58 mld.

Gigant w cieniu geopolityki

W czym rzecz? – zapytacie. Firma Marka Zuckerberga wymienia dwa istotne czynniki. Pierwszy to wprowadzona w lutym na terenie Federacji Rosyjskiej blokada WhatsApp, który zdaniem tamtejszych władz przyczynia się do łamania lokalnego prawa.

Drugim z wymienionych wyzwań jest z kolei całkowita blokada sieci w Iranie. Oba w ocenie Mety ograniczają pulę potencjalnych użytkowników o ponad 100 mln, więc sumarycznie utrata raptem jednej piątej tej liczby ma nie brzmieć źle.