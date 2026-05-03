WhatsApp nagle stracił miliony użytkowników. Ujawniono dlaczego
Liczba dziennych użytkowników aplikacji Meta w 1Q2026 spadła o 20 mln – podała oficjalnie spółka. To niewiele w całkowitej skali, ale i tak zdecydowano się złożyć wyjaśnienia.
O tym, że aplikacje firmy Meta, takie jak WhatsApp, Facebook czy Instagram, są wręcz szalenie popularne, nikogo uświadamiać nie trzeba. Zresztą, chyba nikt nie zna kogoś, kto nie ma choćby jednej z nich, co mówi samo za siebie.
Nic więc dziwnego, że każdy spadek, nawet symboliczny, wywołuje pytania. A to dzieje się właśnie teraz, gdyż, jak wynika z danych Mety, obecnie z wyżej wymienionych narzędzi korzysta 3,56 mld ludzi. Dla odniesienia w ostatnim kwartale 2025 roku wynik ten wynosił 3,58 mld.
Gigant w cieniu geopolityki
W czym rzecz? – zapytacie. Firma Marka Zuckerberga wymienia dwa istotne czynniki. Pierwszy to wprowadzona w lutym na terenie Federacji Rosyjskiej blokada WhatsApp, który zdaniem tamtejszych władz przyczynia się do łamania lokalnego prawa.
Drugim z wymienionych wyzwań jest z kolei całkowita blokada sieci w Iranie. Oba w ocenie Mety ograniczają pulę potencjalnych użytkowników o ponad 100 mln, więc sumarycznie utrata raptem jednej piątej tej liczby ma nie brzmieć źle.
I nie brzmi, bo jeśli porówanamy wyniki rok do roku, to spółka zachowuje 4 proc. wzrost w przypadku liczby użytkowników i aż 33 proc. w przypadku przychodów.