Ile będzie kosztować GTA 6? Prezes Take-Two zabrał głos

W tym roku w końcu ma zadebiutować GTA 6. Na nową odsłonę serii musieliśmy czekać aż 13 lat. Piątka trafiła jeszcze na PlayStation 3 i Xbox 360. Jednym z najbardziej palących pytań w kontekście szóstki jest jej cena. Ile graczom przyjdzie zapłacić za grę, która ma być najlepszą rozrywką w historii?

Dalsza część tekstu pod wideo

Co z ceną GTA 6?

Głos w tej sprawie zabrał główny zainteresowany, czyli prezes Take-Two Strauss Zelnick. To on będzie głównie decydował o tym, ile zapłacimy za najnowszą odsłonę Grand Theft Auto. Od razu uprzedzę, że niestety nie podał konkretnej kwoty.

Konsumenci płacą za wartość, jaką im zapewniasz, a naszym zadaniem jest pobieranie opłaty znacznie, znacznie niższej od wartości tej usługi. To, co myślisz o zakupionym produkcie, wynika z połączenia samego produktu i ceny, jaką za niego zapłaciłeś. Konsumenci muszą mieć poczucie, że sam produkt jest świetny, a cena, jaką zapłacili, była uczciwa w stosunku do tego, co otrzymali. powiedział Zelnick.

Prezes Take-Two uważa też, że gry wcale nie są tak drogie, jak mogłyby być. W ostatnich latach szalała przecież inflacja. Pomimo tego za najnowsze produkcje cały czas płacimy równowartość około 60-70 dolarów. Dlatego uważa on, że tak naprawdę gry stały się tańsze.

Jeśli spojrzeć na to z tej perspektywy, nie ma to zbytniego sensu. Ale nie patrzymy na to właśnie z tej perspektywy. Zamiast tego zastanawiamy się… jak stworzyć coś niesamowitego i jak sprawić, by cena, którą ludzie za to płacą, wydawała się bardzo rozsądna. dodał szef Take-Two.

Zelnick zapewnia też, że nadrzędnym celem Take-Two i Rockstar Games jest dostarczenie jak najlepszej rozrywki dla graczy. Chcą stworzyć jak najbardziej spektakularne widowisko w całej historii świata.