Będzie nowy aktor w serialu "The Last Of Us". Tego się nikt nie spodziewał

The "Last Of Us" zmiany w obsadzie

"The Last Of Us" to postapokaliptyczny serial dramatyczny, oparty na grze wideo o tym samym tytule. Przedstawia on historię Ellie (Bella Ramsey), nastolatki odpornej na śmiertelnego wirusa, wywołanego przez zmutowaną odmianę grzyba Cordyceps. W dwóch pierwszych sezonach, Joel (Pedro Pascal) miał za zadanie przetransportować Ellie przez kraj w nadziei, na znalezienie lekarstwa i ocalenie zarażonych ludzi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy aktor zagra Amona. Nie było go w grze

"The Last Of Us" właśnie obsadziło nowego aktora w roli jednej z oryginalnych postaci. Chodzi o Petera Sarsgaarda, który dołączy do obsady trzeciej serii hitu. Jak donosi Deadline, aktor wcieli się w Amona - całkowicie nową postać, stworzoną na potrzeby serialu. Amon to przywódca grupy religijnej Serafitów. Stąd, też mogą potwierdzić się przypuszczenia, że serial, zaoferuje nam także głębszą historię wojny między Frontem Wyzwolenia Waszyngtonu a Serafitami.

Wiadomo też od dłuższego czasu, że trzecia część "The Last Of Us" będzie odbiegała od dwóch pierwszych sezonów ( Postać Joela, grana przez Pedro Pascala została uśmiercona, a losy Ellie (Bella Ramsey) pozostawiono w zawieszeniu). Akcja ma, tym razem, skupiać się na postaci Abby, granej przez Kaitlyn Dever i ukaże widzom wydarzenia, które już znają z perspektywy tej właśnie bohaterki.