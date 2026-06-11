Telewizja i VoD

Vectra kusi: za darmo 30 dni telewizji

Zbliżają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026. Z myślą o kibicach Vectra przygotowała nowe oferty. W wybranych wariantach pierwszy miesiąc korzystania z usług jest bezpłatny.

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Vectra kusi: za darmo 30 dni telewizji
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Tegoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, co dla polskich kibiców oznacza wiele transmisji w późnych godzinach. Vectra zachwala, że jej dekoder 4K BOX PVR pozwala zaplanować nagrywanie transmisji i obejrzeć je w najbardziej dogodnym czasie. Urządzenie obsługuje funkcję Time Shift, dzięki której można zatrzymać mecz na żywo i cofnąć obraz nawet o około dwie godziny. 

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Vectra kusi: za darmo 30 dni telewizji

Wszystkie mecze będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP 2 i TVP Sport)  dostępnych w ofercie Vectry. W telewizji cyfrowej kanały te znajdują się już w pakiecie Stalowym, natomiast w telewizji internetowej z dekoderem oraz telewizji streamingowej Tvsmart.pl kanały TVP 1 i TVP 2 są dostępne od pakietu Start.

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Oferty dla obecnych klientów Vectry

Obecni klienci Vectry mogą skorzystać z oferty na dwa sposoby. Osoby korzystające już internetu, ale nieposiadające telewizji, mogą dokupić telewizję w pakiecie Srebrnym (73 kanały) z dekoderem PVR od 40 zł miesięcznie, z pierwszym miesiącem bez opłat. 

Z kolei abonenci TV korzystający z dekodera HD mogą wymienić go na model Vectra 4K BOX PVR za dodatkową opłatą 15 zł miesięcznie. Dzięki temu zyskają dostęp do funkcji nagrywania i Time Shift bez zmiany obecnego pakietu telewizyjnego.

Pakiety dla nowych klientów

Nowi klienci, którzy chcą przygotować się na czas mistrzostw, mogą wybrać samą telewizję w pakiecie Stalowym (37 kanałów) z dekoderem PVR w cenie od 39,99 zł miesięcznie, z pierwszym miesiącem bez opłat. 

Dla osób szukających pakietu usług Vectra przygotowała ofertę obejmującą internet do 300 Mb/s, telewizję w pakiecie Srebrnym (73 kanały) oraz dostęp do Eleven Sports i HBO Max. Cena pakietu wynosi 94,99 zł miesięcznie, a opłata za modem 4,99 zł miesięcznie. W pierwszym miesiącu klient zapłaci jedynie 4,99 zł za modem.

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Źródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock
Źródła tekstu: Vectra