To koniec sportu, jaki znamy. Wszystko przez sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja jest wszędzie i zmienia także świat sportu. Co ciekawe, da się to odczuć nie tylko na murawie, ale także przed telewizorami, podczas kibicowania swoim ulubionym zawodnikom. Postanowiliśmy wyszukać kilka przykładów najciekawszych zastosowań AI, które zmieniają definicję sportowej rywalizacji w XXI wieku.

Cyber-sędziowie w gotowości

Jednym z ciekawszych obszarów, gdzie AI kompletnie zmienia oblicze sportu, jest sędziowanie. Choć z pewnością minie jeszcze dużo czasu, nim ludzie przestaną być w tej roli potrzebni (o ile w ogóle kiedykolwiek to nastąpi), tak sama technologia coraz częściej okazuje się tu dla nich nieocenionym wsparciem.

Bodaj sztandarowym przykładem są rozwiązania wdrażane przez UEFA podczas europejskich rozgrywek w piłkę nożną. W kontekście AI bodaj największe znaczenie ma SAOT (Semi-Automated Offside Technology), czyli system, który samodzielnie potrafi zidentyfikować tzw. spalonego. Wykorzystuje on 10 kamer, które rejestrują aktualną pozycję każdego z zawodników, natomiast wbudowane w piłkę sensory dostarczają szczegółowych informacji o jej położeniu, przyspieszeniu i innych istotnych parametrach.

Mając komplet tych danych, system samodzielnie potrafi zidentyfikować, kiedy miał miejsce spalony. Ostateczna decyzja o jego uznaniu lub nie nadal należy do człowieka, jednak dokładna analiza zgromadzonych danych wspomagana przez AI pozostawia tutaj dużo mniej miejsca na ewentualne niedomówienia. Czy takie technologie przyniosą koniec kontrowersjom wokół decyzji sędziów? Pewnie nie, ale to na pewno krok w dobrą stronę.

Nawiasem, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o SAOT oraz innych rozwiązaniach wykorzystywanych w piłce nożnej, zachęcam do lektury naszego materiału o nowoczesnych technologiach stosowanych podczas mistrzostw UEFA 2024.

Nowe podejście do strategii

Żeby jednak była jasność – szczegółowa analiza sytuacji na boisku jest czymś, na czym korzystają także sztaby szkoleniowe i zawodnicy. Tutaj na scenę wkracza m.in. TacticAI, czyli system wspierający decyzje taktyczne opracowany przez Google DeepMind we współpracy z klubem Liverpool FC.

Założenia systemu są dość proste, choć stojąca za nimi technologia bynajmniej do prostych nie należy. Celem TacticAI jest przewidzieć, jak w danej sytuacji wyjściowej rozegrany zostanie rzut rożny oraz zaproponować optymalne rozwiązanie dla każdego scenariusza.

Tego typu dane są nieocenione na etapie przygotowań do konkretnego meczu – nie tylko pozwalają trenerowi na opracowanie skutecznej strategii, ale także zawodnikom na przećwiczenie sytuacji, z którymi realnie mogą spotkać się na boisku. Sztuczna inteligencja kompletnie zmienia tu podejście do treningu. Dotyczy to szczególnie obszarów, gdzie trudno polegać wyłącznie na danych historycznych ze względu na zbyt małą próbkę danych lub dużą liczbę zmiennych czynników.

Kibicowanie proste jak nigdy

A w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na nas, czyli kibiców? To chyba najciekawszy obszar tego wszystkiego, bo możemy bardzo łatwo doświadczyć go na własnej skórze – szczególnie jeśli mamy wykupioną subskrypcję Polsat Box Go, a konkretnie pakiet Premium Sport.

Tryb PRO AI to nowe rozwiązanie, dzięki któremu nasze doświadczenia podczas kibicowania mogą stać się jeszcze ciekawsze. W dużym skrócie, to coś w rodzaju wirtualnego asystenta, który potrafi samodzielnie rozpoznawać najważniejsze fragmenty meczu, automatycznie przygotowywać skróty z najciekawszymi fragmentami spotkania oraz informować na bieżąco o kluczowych momentach za pośrednictwem powiadomień push, nawet jeśli nie ma nas akurat przed telewizorem. W ten sposób cały czas możemy być na bieżąco z sytuacją na boisku i już nigdy nie grozi nam, że przegapimy kluczową akcję.

Nowe rozwiązanie dostępne jest dla subskrybentów Premium Sport w Polsat Box Go podczas wybranych spotkań Ligi Konferencji UEFA, Ligi Europy UEFA, PlusLigi oraz Ligi Mistrzów siatkarzy. Żeby z niego skorzystać, wystarczy mieć zainstalowaną na telefonie aplikację oraz aktywne powiadomienia.

Świat sportu nigdy nie będzie taki sam – i to dobrze

Od sztabów szkoleniowych aż po telefony kibiców – sztuczna inteligencja zmienia obraz sportu. Nie trzeba się tego bać, a wręcz przeciwnie – warto skorzystać z tego, co ma do zaoferowania tryb PRO AI dostępny dla klientów Polsat Box Go. Przyszłość nie będzie czekała, więc warto jej wyjść naprzeciw.