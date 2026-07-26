Firefox mocno się zmienia. Użytkownicy otrzymają sporo rozrywki

Interaktywne krzyżówki i inne

Mozilla Firefox doczekał się wielu interaktywnych widżetów, które wyświetlane są za każdym razem, gdy użytkownicy otwierają nową kartę.

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Jednym z tych widzetów jest interaktywna krzyżówka, która opiera się na treściach przetworzonych przez Particle - czytnik i agregat treści informacyjnych oparty na AI (który wyróżnia się tym, że podaje linki i informacje o twórcach/wydawcach, zamiast je "kraść"). Całość przypomina wariację na temat Wordle.

Krzyżówki są interaktywne w taki sposób, że można klikać w kolumny lub rzędy, po czym drugie kliknięcie w tę samą kolumnę/rząd przełącza nas między sekcjami poziomo/pionowo. W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk podpowiedzi na wypadek utknięcia.

Inne widżety to między innymi lista zadań do zrobienia, odmierzacz czasu/stoper, zegar światowy, wybór zdjęcia dnia, raport dot. prywatności oraz całkowicie odświeżony widżet od pogody (większy niż dotychczasowy). Widżety można zmniejszać lub zwiększać, a i oczywiście nie są obowiązkowe, więc można je wszystkie wyłączyć, wraz nawet z całym obszarem widżetów w ogóle.

Wszystkie te dodatki to część nowej strategii, w ramach której Mozilla chce, aby otwieranie nowej karty w przeglądarce prowadziło nie tylko do wpisywania adresów stron www, lecz było miejscem docelowym dla internautów samym w sobie. Na przykład w trackie minionych Mistrzostw Świata w piłce nożnej dostępny był dedykowany widżet do śledzenia wyników i innych informacji z nimi związanych.

No dobra, to kto z tego wszystkiego skorzysta? Tu odpowiedź jest trochę bardziej złożona, bo Mozilla rozsyła je stopniowo po świecie, a ich dostępność jest zależna regionalnie. Nie chcecie czekać? Można wpisać w przeglądarce magiczne hasło "about:config", a następnie poniższe ustawienie: "browser.newtabpage.activity-stream.widgets.system.enabled" przestawić na wartość "true". Gdy to zrobimy, musimy odnaleźć ustawienie: "activity-stream.widgets.*.enabled" i także przestawić je na wartość "true".