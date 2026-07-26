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Firefox mocno się zmienia. Użytkownicy otrzymają sporo rozrywki

Przeglądarka Mozilla Firefox otrzyma wkrótce szereg nowości. Mają one na celu umilenie czasu użytkownikom pomiędzy kolejnymi sesjami na stronach internetowych. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 14:41
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Firefox mocno się zmienia. Użytkownicy otrzymają sporo rozrywki
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Interaktywne krzyżówki i inne

Mozilla Firefox doczekał się wielu interaktywnych widżetów, które wyświetlane są za każdym razem, gdy użytkownicy otwierają nową kartę.

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Jednym z tych widzetów jest interaktywna krzyżówka, która opiera się na treściach przetworzonych przez Particle - czytnik i agregat treści informacyjnych oparty na AI (który wyróżnia się tym, że podaje linki i informacje o twórcach/wydawcach, zamiast je "kraść"). Całość przypomina wariację na temat Wordle.

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Krzyżówki są interaktywne w taki sposób, że można klikać w kolumny lub rzędy, po czym drugie kliknięcie w tę samą kolumnę/rząd przełącza nas między sekcjami poziomo/pionowo. W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk podpowiedzi na wypadek utknięcia. 

Inne widżety to między innymi lista zadań do zrobienia, odmierzacz czasu/stoper, zegar światowy, wybór zdjęcia dnia, raport dot. prywatności oraz całkowicie odświeżony widżet od pogody (większy niż dotychczasowy). Widżety można zmniejszać lub zwiększać, a i oczywiście nie są obowiązkowe, więc można je wszystkie wyłączyć, wraz nawet z całym obszarem widżetów w ogóle.

Wszystkie te dodatki to część nowej strategii, w ramach której Mozilla chce, aby otwieranie nowej karty w przeglądarce prowadziło nie tylko do wpisywania adresów stron www, lecz było miejscem docelowym dla internautów samym w sobie. Na przykład w trackie minionych Mistrzostw Świata w piłce nożnej dostępny był dedykowany widżet do śledzenia wyników i innych informacji z nimi związanych. 

No dobra, to kto z tego wszystkiego skorzysta? Tu odpowiedź jest trochę bardziej złożona, bo Mozilla rozsyła je stopniowo po świecie, a ich dostępność jest zależna regionalnie. Nie chcecie czekać? Można wpisać w przeglądarce magiczne hasło "about:config", a następnie poniższe ustawienie: "browser.newtabpage.activity-stream.widgets.system.enabled" przestawić na wartość "true". Gdy to zrobimy, musimy odnaleźć ustawienie: "activity-stream.widgets.*.enabled" i także przestawić je na wartość "true".

Nie ma jeszcze podanej oficjalnej daty globalnego wprowadzenia tych nowości dla wszystkich, ale wyglądają one całkiem sympatycznie.

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telepolis
Firefox oprogramowanie przeglądarki Mozilla Firefox
Źródła zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com
Źródła tekstu: OMG Ubuntu