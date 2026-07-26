Apple usunie wadę iPadów. 16 lat czekania
Fani sprzętu Apple mogą zacierać ręce. Według najnowszych doniesień, w tym informacji od cenionego analityka Marka Gurmana z agencji Bloomberg, nowa generacja iPada mini przyniesie długo wyczekiwaną zmianę.
Przecieram oczy ze zdumienia i nadal nie wierzę – żaden iPad do tej pory tego nie miał
Choć wodoodporność od lat stanowi standard w iPhone'ach, tablety Apple do tej pory omijały tę innowację. I jest to co najmniej dziwne, w końcu Samsung dawno opanował już tę umiejętność, jak i wielu innych konkurentów.
Powiem nawet więcej, patrząc na ceny i design tych wszystkich iPadów Pro i Air byłem wręcz przekonany, że odporność na zachlapania dawno jest już standardem u Apple'a. Jednak nic z tego – kropla wody może zabić każdego iPada z ostatnich 16 lat i serwis załamie ręce.
Apple zacznie od najmniejszego
Dodanie wodoszczelności do iPada mini sprawi, że będzie to idealny i bezpieczny sprzęt do czytania przy basenie, gotowania z przepisami online czy relaksu w wannie. Wyeliminuje to ciągły strach o przypadkowe zachlapanie i pozwoli firmie skuteczniej konkurować z wodoodpornymi czytnikami e-booków.
Aby osiągnąć ten cel, gigant z Cupertino podobno planuje całkowicie przeprojektować urządzenie i zrezygnować z tradycyjnych głośników. Zastąpić je ma nowatorska technologia audio – dźwięk miałby być emitowany poprzez wibracje ekranu. Usunięcie otworów maskownic znacznie ułatwi uszczelnienie smukłej obudowy tabletu.
Na tym zmiany się nie kończą. iPad mini ma po raz pierwszy w historii otrzymać matrycę OLED, która zastąpi dotychczasowy panel LCD. Użytkownicy zyskają dzięki temu nieskończony kontrast, idealną czerń i piękne, nasycone kolory. Pod maską znajdzie się również szybszy procesor, co znacznie poprawi wydajność urządzenia podczas grania czy pracy z zaawansowanymi aplikacjami, wątpliwym jest jednak, by był to jeden z chipów z rodziny M.
W przeciekach mowa jest o premierze miesiąc o iPhone'ach 18, czyli w okolicy października. W przypadku jednak iPadów mini plan wydawniczy Apple'a jest tak nieprzewidywalny, że równie dobrze może być to październik 2029 roku.