Apple usunie wadę iPadów. 16 lat czekania

Przecieram oczy ze zdumienia i nadal nie wierzę – żaden iPad do tej pory tego nie miał

Choć wodoodporność od lat stanowi standard w iPhone'ach, tablety Apple do tej pory omijały tę innowację. I jest to co najmniej dziwne, w końcu Samsung dawno opanował już tę umiejętność, jak i wielu innych konkurentów.

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Powiem nawet więcej, patrząc na ceny i design tych wszystkich iPadów Pro i Air byłem wręcz przekonany, że odporność na zachlapania dawno jest już standardem u Apple'a. Jednak nic z tego – kropla wody może zabić każdego iPada z ostatnich 16 lat i serwis załamie ręce.

Apple zacznie od najmniejszego

Dodanie wodoszczelności do iPada mini sprawi, że będzie to idealny i bezpieczny sprzęt do czytania przy basenie, gotowania z przepisami online czy relaksu w wannie. Wyeliminuje to ciągły strach o przypadkowe zachlapanie i pozwoli firmie skuteczniej konkurować z wodoodpornymi czytnikami e-booków.

Aby osiągnąć ten cel, gigant z Cupertino podobno planuje całkowicie przeprojektować urządzenie i zrezygnować z tradycyjnych głośników. Zastąpić je ma nowatorska technologia audio – dźwięk miałby być emitowany poprzez wibracje ekranu. Usunięcie otworów maskownic znacznie ułatwi uszczelnienie smukłej obudowy tabletu.

Na tym zmiany się nie kończą. iPad mini ma po raz pierwszy w historii otrzymać matrycę OLED, która zastąpi dotychczasowy panel LCD. Użytkownicy zyskają dzięki temu nieskończony kontrast, idealną czerń i piękne, nasycone kolory. Pod maską znajdzie się również szybszy procesor, co znacznie poprawi wydajność urządzenia podczas grania czy pracy z zaawansowanymi aplikacjami, wątpliwym jest jednak, by był to jeden z chipów z rodziny M.