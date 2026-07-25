Marzy Ci się Google Pixel 11? Mamy kiepską wiadomość

Podstawowy model będzie droższy, a Pro ma mniej RAM-u

Podwyżkę potwierdził szef działu urządzeń i usług Google – Shakil Barkat. Rozmawiał on ostatnio z portalem 9to5 Google i powiedział jasno, że Pixel 11 będzie droższy niż dziesiątka.

Nie jest to oczywiście żadna niespodzianka, bo praktycznie każda kategoria urządzenia od konsol przez tablety po laptopy drożeje przez braki RAM-u. Jedynym wyjątkiem są w zasadzie telewizory, które w dużej mierze koszty amortyzują sobie zbieraniem danych o użytkownikach na potrzeby reklam.

Barkat podkreślał, że Google było w stanie uchronić konsumentów przed efektami niedoborów komponentów przez bardzo długi czas. Jednak ostatecznie przyznał, że realia rynkowe zmieniły się tak fundamentalnie, że nawet taki gigant jak Google musiał się do nich dostosować.

O jakiej cenie tutaj mówimy? Według informacji podanych przez 9to5Google i The Verge będzie to 999 euro, a więc 100 euro więcej niż Pixel 10, natomiast minimalnym pocieszeniem jest to, że będzie to wariant z 256 GB zamiast 128 GB. Najnowsze przecieki wskazują także, że Pixel 11 Pro będzie dysponował mniejszą ilością pamięci – 12 GB RAM zamiast 16 GB RAM.