Bank wydał pilny komunikat. Chodzi o czwartek 23 lipca

Santander Consumer Bank - przerwa 23 lipca 2026

Klienci każdego banku doskonale wiedzą, że warto wiedzieć o każdej przerwie planowanej przez bank. Po to, aby nie planować w tym czasie żadnych ważnych transakcji i przy okazji nie narażać się na żadne stresy. Santander Consumer Bank postanowił przeprowadzić prace serwisowe, nie w weekend ( do czego jesteśmy przyzwyczajeni), ale dość nietypowo - w czwartek. Bank stara się jak najmniej zakłócać rytm działania usług, dlatego też przerwę zaplanował na późne godziny wieczorne. Jak uzasadnił w komunikacie - przeprowadzenie tego typu prac to konieczność.