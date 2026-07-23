Płatności bezgotówkowe

Bank wydał pilny komunikat. Chodzi o czwartek 23 lipca

Santander Consumer Bank na swojej stronie z komunikatami zamieścił nowy, mówiący o przerwie, która odbędzie się dziś wieczorem. 23 lipca to data, którą warto zanotować - od 22:00 klienci nie będą mieli dostępu do aplikacji oraz bankowości internetowej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
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Bank wydał pilny komunikat. Chodzi o czwartek 23 lipca
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Santander Consumer Bank - przerwa 23 lipca 2026

Klienci każdego banku doskonale wiedzą, że warto wiedzieć o każdej przerwie planowanej przez bank. Po to, aby nie planować w tym czasie żadnych ważnych transakcji i przy okazji nie narażać się na żadne stresy. Santander Consumer Bank postanowił przeprowadzić prace serwisowe, nie w weekend ( do czego jesteśmy przyzwyczajeni), ale dość nietypowo - w czwartek. Bank stara się jak najmniej zakłócać rytm działania usług, dlatego też przerwę zaplanował na późne godziny wieczorne. Jak uzasadnił w komunikacie - przeprowadzenie tego typu prac to konieczność.

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Późnym wieczorem 23 lipca 2026, w godzinach 22:00 - 23:30 będziemy prowadzić konieczne prace serwisowe. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie.

czytamy w najnowszym komunikacie Santander Consumer Bank.

Santander Consumer Bank. Co nie będzie działało?

Bank uprzedza, że klienci mogą nie mieć w tym czasie dostępu do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Dlatego też, zamiast się denerwować, lepiej nie planować na czwartek wieczór żadnych ważnych płatności. A jeśli już coś musimy opłacić, lepiej sięgnąć po kartę kredytową.

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Ważną informacją jest bowiem to, że prace serwisowe nie mają wpływu na płatności kartami kredytowymi Santander Consumer Banku. 

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Źródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander Consumer Bank