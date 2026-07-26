Vivo X300 E łączy wielką baterię i potężny procesor

Snapdragon 8 Gen 5 i rekordowy akumulator

Najważniejszą informacją płynącą ze zwiastuna jest ostateczne potwierdzenie procesora. Sercem Vivo X300 E będzie najnowszy, topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, który zagwarantuje urządzeniu bezkompromisową wydajność. Prawdziwym hitem okazuje się jednak pojemność akumulatora – producent zdecydował się na potężne ogniwo o pojemności aż 7200 mAh.

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Wideo potwierdza również obecność potrójnego modułu aparatu z zaawansowanym obiektywem peryskopowym. Vivo kontynuuje swoją owocną współpracę z kultową marką ZEISS. Na ten moment potwierdzono na pewno, że z technologii ZEISS skorzysta teleobiektyw, choć niewykluczone, że znane logo obejmie również pozostałe "oczka".

Choć samo Vivo wciąż milczy na temat reszty parametrów, przecieki z bazy China Telecom pozwalają dopełnić obrazu całości. Vivo X300 E ma zaoferować wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala, system operacyjny OriginOS 6 oraz do 12 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni na pliki.

Fani mobilnej fotografii otrzymają przedni aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu – zestaw składający się z aparatu głównego 50 Mpix, peryskopowego teleobiektywu (najpewniej również 50 Mpix) i obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix.