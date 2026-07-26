Sprzęt

Vivo X300 E łączy wielką baterię i potężny procesor

Na dzień przed chińską premierą zaplanowaną na 27 lipca, Vivo podgrzewa atmosferę wokół najnowszego modelu ze swojej serii. Do sieci trafił właśnie oficjalny zwiastun wideo smartfona Vivo X300 E.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:40
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Vivo X300 E łączy wielką baterię i potężny procesor
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Snapdragon 8 Gen 5 i rekordowy akumulator

Najważniejszą informacją płynącą ze zwiastuna jest ostateczne potwierdzenie procesora. Sercem Vivo X300 E będzie najnowszy, topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, który zagwarantuje urządzeniu bezkompromisową wydajność. Prawdziwym hitem okazuje się jednak pojemność akumulatora – producent zdecydował się na potężne ogniwo o pojemności aż 7200 mAh.

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Wideo potwierdza również obecność potrójnego modułu aparatu z zaawansowanym obiektywem peryskopowym. Vivo kontynuuje swoją owocną współpracę z kultową marką ZEISS. Na ten moment potwierdzono na pewno, że z technologii ZEISS skorzysta teleobiektyw, choć niewykluczone, że znane logo obejmie również pozostałe "oczka".

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Choć samo Vivo wciąż milczy na temat reszty parametrów, przecieki z bazy China Telecom pozwalają dopełnić obrazu całości. Vivo X300 E ma zaoferować wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala, system operacyjny OriginOS 6 oraz do 12 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni na pliki.

Fani mobilnej fotografii otrzymają przedni aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu – zestaw składający się z aparatu głównego 50 Mpix, peryskopowego teleobiektywu (najpewniej również 50 Mpix) i obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix.

Wszystkie niewiadome, w tym oficjalne ceny oraz dostępność modelu na poszczególnych rynkach, zostaną zaprezentowane podczas premiery 27 lipca.

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Źródła zdjęć: Vivo
Źródła tekstu: GSMArena, oprac. wł