Takiego LEGO nie było. To fizyczny obiekt, a zarazem gra
Wkrótce wejdzie do sprzedaży nielada gratka dla fanów LEGO. Szczególnie dla tych, którzy wychowywali się na starych grach wideo i automatach.
Mamy Donkey Konga w domu. I to zaklętego w LEGO
Kosztuje 200 dolarów amerykańskich, składa się z 1367 części i jest zawiera pierwszą wersję gry Donkey Kong. Mowa o nowym zestawie LEGO, czyli funkcjonalnym automacie będącym jednocześnie grą.
To brzmi jak idealne połączenie nostalgii i to podwójne, bo poza tym, że to naprawdę ciekawie wyglądająca dekoracja z klocków, to i jeszcze w Donkey Konga można sobie pyknąć.
Puryści powinni jednak wiedzieć, że nie będzie to identyczna gra wobec swojej pierwotnej wersji. Są pewne modyfikacje, ale sam pomysł na gadżet brzmi tak wybitnie dobrze, że raczej fani Nintendo przymkną na to oko.
Sprzęt wejdzie so sprzedaży 1 sierpnia 2026 r. i ma następujące wymiary: 39 cm wysokości, 27 cm szerokości i 15 cm głębokości. Złożenie takiego zestawu z 1367 klocków też trochę zejdzie, ale raczej efekt końcowy będzie tego zdecydowanie warty.