Takiego LEGO nie było. To fizyczny obiekt, a zarazem gra

Mamy Donkey Konga w domu. I to zaklętego w LEGO

Kosztuje 200 dolarów amerykańskich, składa się z 1367 części i jest zawiera pierwszą wersję gry Donkey Kong. Mowa o nowym zestawie LEGO, czyli funkcjonalnym automacie będącym jednocześnie grą.

Dalsza część tekstu pod wideo

To brzmi jak idealne połączenie nostalgii i to podwójne, bo poza tym, że to naprawdę ciekawie wyglądająca dekoracja z klocków, to i jeszcze w Donkey Konga można sobie pyknąć.

Puryści powinni jednak wiedzieć, że nie będzie to identyczna gra wobec swojej pierwotnej wersji. Są pewne modyfikacje, ale sam pomysł na gadżet brzmi tak wybitnie dobrze, że raczej fani Nintendo przymkną na to oko.